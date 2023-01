Coupe de France : Granville et Avranches font douter les pros, mais s'inclinent en 32e de finale

Les footballeurs manchois ont fait de la résistance face aux pros ce samedi en 32es de coupe de France, mais cela n’a pas suffi. Granville et Avranches ont longtemps tenu en échec Niort (L2) et Brest (L1) avant de rendre les armes en seconde période.

Avranches – Brest : 0-2

Avranches s'incline en fin de match

Dans son stade René Fenouillère qui rêvait de revivre les émotions de 2017 en coupe de France , Avranches a réussi son entame de match face à Brest (Ligue 1). Les hommes de Damien Ott étaient tout proche d’ouvrir le score dès le début de la partie après un débordement de Mercier sur la gauche. Son centre en retrait pour Kerouedan est parfait, mais la frappe de l’avranchinais est sauvé sur la ligne de but par un défenseur brestois (4’). Les deux équipes font jeu égal jusqu’à la pause (0-0).

Brest prend peu à peu la main. Le gardien d’Avranches Anthony Beuve, impeccable sur sa ligne repousse l’échéance, mais les bretons finissent par ouvrir le score grâce à Less-Melou suite à un corner (74’). Camblan double la mise pour Brest dans les arrêts de jeu.

REACTION - Damien Ott (entraîneur d’Avranches) : « On a essayé de produire du jeu et de se faire plaisir, je pense que c’est ce qu’ont réalisé les garçons. Il nous a manqué de percussion et de dynamisme en seconde période »

Granville – Niort : 0-3

Granville laisse passer sa chance

Face à des niortais mal classés en Ligue 2, Granville démarre son 32e de finale en trombe en se procurant les meilleurs occasions, mais le portier des Chamois repoussent toutes les tentatives granvillaises (23', 26 et 38').

Granville obtient sa plus belle opportunité en début de seconde période. Sur une action qui n'est pas sans rappeler l'ultime occasion de Kolo Muani face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde, le milieu de l'USG Tony Théault se présente face au portier niortais qui remporte son duel à la manière d'un gardien de handball (47'). Dix minutes plus tard, Niort douche le stade Louis Dior et ouvre le score sur sa première occasion franche grâce à Olaitan (57'). Dans la foulée, le granvillais Buon est expulsé pour un tacle par derrière. A 10 contre 11, la mission compliquée devient impossible. Niort, loin d'être convaincant dans le jeu, double la mise (69')... puis triple (77').

REACTION - Sylvain Didot (entraîneur Granville) : "C'est un peu à l'image de notre saison. Ce qu'a montré le groupe sur la première mi-temps et le début de deuxième, on est vraiment très intéressant. Si on n'est pas capable de passer ce cap là et marquer quand on doit le faire... c'est ce qui fait qu'on est éliminé ce soir".

La Normandie à la trappe

Il n'y aura pas de club normand en 16e de finale de la coupe de France. L'AF Virois (N3) est éliminé par Nantes 2-0. Evreux est passé tout proche de l'exploit face à Bastia, s'inclinant aux tirs au but (1-1, 4 tab 3).