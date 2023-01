Coupe de France : Grasse éliminé aux tirs au but

loading

Quand le temps de la peine sera passé, ils pourront se regarder dans un miroir et être fiers du 16e de finale de Coupe de France qu'ils ont joué. Il a manqué presque rien aux Grassois. Les quelques centimètres qui font la beauté du sport, la cruauté aussi.

Au stade de la Paoute, le RC Pays de Grasse a tout tenté et presque tout réussi.

Les meilleures occasions étaient clairement azuréennes, et si Sébastien Cibois, le portier de Rodez, est l'homme du match, ce n'est pas pour rien. Il a multiplié les parades et a pu compter sur ses poteaux pour le suppléer.

A deux reprises, Grasse a touché les montants ruthénois, insuffisant pour l'emporter dans le temps réglementaire (0-0).

C'est donc avec le plein de confiance que Cibois a pu aborder la séances de tirs au but.

Aymen Souda se souviendra longtemps de son pénalty qui aurait pu qualifier Grasse en cas de succès. Son raté a donné une ultime chance à Rodez qui l'a saisie. Des regrets aussi pour le capitaine grassois. Nicolas Medjian, a manqué son tir à son tour.

Il faudra surtout leur rappeler leur performance exceptionnelle à eux, ainsi qu'à tous leurs coéquipiers (défaite 4 t.a.b. à 5).

Finalement après Monaco, les Aveyronnais éliminent un nouveau club de la Côte d'azur, une nouvelle fois aux tirs au but.

