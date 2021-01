Coupe de France : Grenoble avant l'AS Monaco pour le Clermont Foot ?

Jamais le Clermont Foot n'a semblé aussi costaud. Hermétique et efficace, à l'image de sa dernière sortie de gala face à Dunkerque (5 à 0) en championnat samedi dernier. Les Clermontois viennent de monter sur le podium à l'entame de la phase retour. "Pas d'enflammade (sic)", mais de bonnes raisons de croire que l'équipe dirigée par Pascal Gastien peut viser les sommets cette saison. Les trois prochains matchs de Ligue 2 (face à Auxerre, Toulouse et Troyes) devraient permettre d'y voir plus clair.

Entre temps, Clermont s'attaque à l'autre compétition de la saison. Avec appétit et sans calcul. La crise sanitaire a obligé les instances du football français a réinventé une formule de la Coupe de France. Histoire de ne pas punir les clubs amateurs (qui ont été autorisés ce mardi à reprendre leur activité) et de permettre aux professionnels de rêver à l'unique coupe nationale encore existante après la suppression de la Coupe de la Ligue.

L'ASM dans le viseur

Le Clermont Foot, qui possède la meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 10 buts encaissés en 20 matchs, n'entend pas faire l'impasse. Le serial buteur guinéen Mohamed Bayo (12 buts, dont un triplé face à Dunkerque) ne dit pas autre chose. "La Coupe, c'est toujours un plus. Ça se passe bien en championnat. Ce serait bien pour tout le groupe, pour ceux qui jouent un peu moins... Affronter Monaco, ça ferait plaisir à tout le monde, donc on ne le prend pas (le match contre Grenoble) à la légère".

Le premier écrémage de cette formule inédite de la Coupe de France s'opère donc entre clubs de Ligue 2 avant de défier l'élite, puis de retrouver les rescapés du "tournoi" amateur en 16emes de finale. Le Clermont Foot a hérité du Grenoble Foot 38 pour comnencer. Les Isérois en avaient pris trois en championnat il y a deux semaines au stade Gabriel-Montpied. Ce qui n'augure en rien de l'issue de ce 8e tour.

Il faudra avoir faim pour se qualifier en pleine digestion (coup d'envoi à 13h45), mais les Auvergnats ont de l'appétit. D'autant que la perspective de recevoir l'AS Monaco au tour suivant devrait finir de motiver les moins goulus. L'attaquant clermontois Jim Allevinah confirme. "On a la volonté d'aller le plus loin possible. Ça peut être aussi de très bons souvenirs et resserrer le groupe." La Coupe de France offre aussi une belle occasion de donner du temps à certains. Idéal pour impliquer l'ensemble de l'effectif. On fait confiance à Pascal Gastien pour gérer tout ça.