Coupe de France : Grenoble s'incline contre Strasbourg 1-0 et n'ira pas à Paris

Grenoble et Strasbourg se retrouvaient au stade des Alpes mercredi, avec en jeu un ticket pour les 16ème de finale de la coupe de France, et en l’occurrence un match au Parc des Princes contre le PSG. Le GF38 n'en sera pas, battu en prolongation 1 à 0.

Grenoble et Strasbourg s'étaient déjà affrontés en coupe de France en 2018 en 8ème de finale

Grenoble, France

Reporté à cause d'une pelouse gelée le 4 janvier dernier, le 32ème de finale de la coupe de France a bien eu lieu mercredi au Stade des Alpes. Au bout pour le vainqueur une belle carotte, un 16ème de finale à jouer sur la pelouse du PSG. Strasbourg, 8ème de Ligue 1, verra le Parc, pas le GF38, promu cette saison en Ligue 2, et battu 1-0 en prolongation.

Comme l'an dernier lorsqu'ils avaient été éliminés par ces mêmes Strasbourgeois en 8ème de finale, les Grenoblois n'ont pas été timorés dans cette rencontre. Grenoble se crée sur corner une première occasion à la 5ème minute, mais la tête de Vandenabeele est captée par le portier Alsacien.

Dans une première mi-temps équilibrée, les deux équipes manquent d'efficacité, personne pour ouvrir le score, ni le Grenoblois Coulibaly, pourtant seul devant le but vide au deuxième poteau (34ème), ni le Strasbourgeois Kemkemi qui trouve la barre transversale (42ème).

Strasbourg arrache la décision en prolongation

Grenoble pousse au retour des vestiaires, et il faut un arrêt parfait du gardien du RCSA Kamara sur une frappe lointaine de M'Changama pour empêcher les Isérois de prendre l'avantage (62ème). Strasbourg a aussi de nouvelles opportunités mais ne concrétise pas non plus.

Malgré dix dernières minutes assez folles les deux équipes se livrant totalement pour faire la différence, ce 32ème de finale de la coupe de France, part en prolongation.

Et c'est finalement Zohi qui refroidit les 7500 spectateurs du stade des Alpes à la 98ème. l'attaquant Alsaciens est à la reprise d'un centre venu de la gauche pour ouvrir le score du plat du pied.

Les Grenoblois vont continuer à pousser pour revenir, Chergui est même à deux doigts de tromper Kamara, qui dévie la frappe de l'attaquant du GF38 sur la barre à la 108ème. Grenoble peut avoir des regrets, mais Grenoble ne verra pas Paris. Pas cette saison en tout cas.