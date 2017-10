Coupe de France : grosse frustration pour Firminy face à Lyon la Duchère

L'exploit était à portée de main pour les joueurs du FCO ce samedi en coupe de France. Mais La duchère, pensionnaire de National, a été plus réaliste et n'aura pas à se plaindre de l'arbitrage...

Le miracle n'a pas eu lieu ce samedi à Fraisses où Firminy recevait l'épouvantail de ce 6 eme tour de coupe de France en Auvergne Rhone-Alpes : Lyon la duchère. La fameuse magie de la coupe de France n'a pas opéré cette fois-ci et Firminy s'incline 1 but à 0.

Les 5 divisions d'écart entre les ligériens et les Lyonnais étaient flagrantes en première mi-temps où les Lyonnais ont dominé les débats sans parvenir à marquer. Les joueurs de National ont finalement réussi à mettre un but en début de seconde période et battent froidement nos petits poucets du FCO. La coupe de France s'arrête donc à ce 6eme tour pour Firminy. Dans les tribunes et sur les bords du terrain, on retiendra la belle prestation de Firminy et les deux situations litigieuses devant la cage Lyonnaise.

Même le capitaine Johan Rochette y revient : "Ils sortent un ballon sur la ligne, je ne sais pas s'il est rentré ou pas et puis l'arbitre siffle sur un but que l'on marque, une faute sur le gardien qui à mon avis n'était pas répréhensible" regrette-il. Johan qui est malgré tout fier de ses coéquipiers : "Il y a eu la place, on avait les occasions. C'est le jeu, on les a fait douter, je suis fier de n équipe, fier de mon club".

Résultats et programme pour les clubs de la Loire et de la Haute-Loire

Samedi :

Firminy - Lyon la Duchère (0 - 1)

Sud Ardèche - Chavanay (18h)

Chamalières - Espaly (18h)

Feurs - Aurillac (18h)

Dimanche :