Coupe de France. Guingamp - Saint-Brieuc : les prémices d'une rivalité renaissante ?

Vingt-six ans après leur dernière rencontre officielle, Guingampais et Briochins se retrouvaient ce samedi soir à Roudourou à l'occasion du 8e tour de coupe de France. Dans un match accroché, En Avant s'est imposé 1-0 sans convaincre, conservant ainsi la suprématie départementale face à son voisin. Pendant et après la rencontre, disputée devant 10 000 spectateurs, une rivalité en sommeil depuis près de trois décennies a semblé se réveiller. Au coup d'envoi, le Kop Rouge déployait un tifo représentant la Bretagne, avec les Côtes-d'Armor peintes en rouge et noir, barrées de la mention "EAG".

En fin de match, les supporters guingampais se sont une nouvelle fois signalés, en déployant une banderole "26 années se sont écoulées, Stade Briochin où t'étais passé ?" Pas du goût de l'ancien président du Stade Briochin Daniel Morgand, présent en tribunes : "On est là pour le sport, pour sa gaieté, alors voir une pancarte comme ça à la fin, ce n'est pas normal !" D'autant plus que sur le terrain, les Griffons ont fait plus que jeu égal avec Guingamp, frappant la transversale par deux fois en deuxième période. "Quelle équipe était en Ligue 2, quelle équipe était en National ? Je me le demandais..." ajoute Daniel Morgand.

En sortant de leur enceinte, les supporters guingampais avaient le triomphe modeste : "On ne va pas rouler des mécaniques, souriait Philippe après le match. On sera humbles, comme d'habitude. Nous sommes les petits poucets des Côtes-d'Armor, ne l'oublions pas. Bonne chance aux deux clubs pour la fin de saison." Fair-play.

Chez les plus jeunes, comme Nicolas et Arthur, membres du Kop Rouge, on savourait de découvrir ce derby costarmoricain : "On était pas nés lors du dernier derby ! Nous on a connu d'autres rivalités régionales : les finales de coupe de France contre Rennes notamment. On avait nos derbys en Ligue 1, maintenant on n'en a plus en Ligue 2. C'est ce qu'on se disait dans le kop : on a plus un derby à se mettre sous la dent, Brest ça fait hyper longtemps, quand ils montent on descend et vice versa... On a eu des grands matchs contre Rennes, mais le Stade Briochin c'est la première fois pour nous, et c'était cool !"

Reste à savoir si les routes des Guingampais et des Briochins pourront se croiser à nouveau. Au vu des débuts de saison des uns et des autres, seul une relégation de l'EAG en fin de saison pourrait le permettre. On préfèrera attendre quelques années, moins de vingt-six si possible, pour que les deux voisins puissent remettre en jeu la suprématie dans le département.