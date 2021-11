Coupe de France : Guingamp se déplace à Liffré, découvrez le tirage complet du 7e tour pour les clubs bretons

Le septième tour de Coupe de France, qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, se disputera les 13 et 14 novembre prochains. Ce mercredi, le tirage au sort avait lieu au siège de la Fédération Française de Football. Liffré et Dinan-Léhon s'apprêtent à accueillir l'En Avant Guingamp et le Stade Malherbe de Caen. Fougères recevra Bastia.

Le tirage complet des clubs bretons

Dinan-Léhon (N3) - Stade Malherbe de Caen (L2)

Stade Plabennecois (N2) - US Saint-Malo (N2)

US Perros-Louannec (R2) - Lannion FC (N3)

AG Caen (N3) - AS Vitré (N2)

US Liffré (R1) - EA Guingamp (L2)

FC Saint-Lo Manche (N3) - Stade Briochin (N)

CS Plédran (R3) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

AS Trouville Deauville (R1) - Plancoët Arguenon (R2)

AGL Drapeau Fougères (N3) - SC Bastia (L2)

Ergué-Gaberic (R1) - Exempt donc qualifié au prochain tour

US Saint Philbert (N3) - Vannes OC (N2)

Carquefou (R2) - US Trégunc (N3)

Il restera donc au minimum deux clubs de niveau régional après ce 7e tour avec l'affrontement qui se profile entre Trouville-Deauville et Plancoët Arguenon, et la qualification directe d'Ergué Gaberic.