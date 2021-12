Coupe de France : Habib Beye, symbole du renouveau du Red Star

Il observe attentivement l’entraînement de ses gardiens de but, jette un œil dans la salle de musculation quelques mètres plus loin, du Booba en fond sonore. Habib Beye est déjà comme chez Lui au Red star. Nommé officiellement entraîneur le 20 octobre dernier, l'ancien défenseur international sénégalais a pris la mesure de ses nouvelles fonctions, même s'il doit encore valider son brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF) à la fin de la saison.

Après avoir animé une séance vidéo plus tôt dans la matinée, il délègue a ses adjoints, tout en restant au contact de son groupe. "Il faut que les joueurs aient l'impression que le coach passe. Quand vous n'animez pas la séance, il ne faut pas pour autant être déconnecté du groupe même si j'ai une entière confiance en mon staff", décrypte Beye au micro de France Bleu Paris, qui a supervisé l'entraînement des gardiens mené par l'historique coach audonien Faouzi Amzal. "C'est important de garder cette connexion, d'aller voir les gardiens par exemple quand les autres joueurs sont en salle de muscu. Le jeu au pied est aussi un élément important pour nous, c'est donc normal d'aller les voir 4-5 minutes sur le terrain".

Son rôle de consultant lui donne plus de "légitimité dans le vestiaire"

Habib Beye a pu aiguiser son regard à la télévision. Le grand public le connaît surtout en tant que consultant vedette de Canal Plus. Ligue 1, Ligue des champions, cela fait désormais plusieurs saisons qu'il livre ses analyses. Désormais de l'autre côté du terrain, l'ex-joueur de l'OM profite de cette expérience, de ce vécu. Deux fonctions complémentaires selon le défenseur Stéphane Sparagna: "On en a parlé avec les gars dans le vestiaire et c'est sûr que d'avoir un entraîneur comme Habib Beye, avec la carrière en tant que joueur et en tant que consultant, ça apporte une certaine légitimité dans le discours.

Une légitimité et de l'expérience pour Habib Beye qui a disputé plus de 400 matches professionnel avec Strasbourg, l'Olympique de Marseille ou Newcastle. Ce qui lui permet d'aborder sereinement le choc contre Monaco en 32e de finale. "Cette rencontre ne change rien pour nous, on a conservé le même sérieux, j'ai juste dit à mes joueurs que c'était leur aventure. Certains de l'effectif ne m'ont jamais vu jouer, ça ne sert à rien de parler de moi, c'est leur aventure humaine, ils ne retiendront que ça de la Coupe de France", tempère l'ancien défenseur latéral.

Je ne veux pas que ce match de Monaco ce soit juste une fête. C'est un match de football qu'il faut gagner, il fait partie des étapes de notre saison et correspond à l'histoire du club - Habib Beye

Des supporters conquis, un club en mutation

Un discours conquérant qui plaît aux supporters de l'Etoile Rouge. "Je l'ai écouté, il a de l'ambition, c'est bien, le club en a besoin. Je suis très enthousiaste", salue Nabil. Même son de cloche à l'Olympic, le bar jouxtant le stade Bauer. "C'est un nouveau départ pour nous, pour toute la ville de Saint-Ouen, pour tous les supporters d'ici et d'ailleurs", analyse Yassine, des employés du bistrot. "Beye vient d'arriver, il a besoin d'un petit temps d'adaptation, c'est sa première saison dans un rôle de numéro 1, là il a toutes les responsabilités, les résultats sont plutôt bons, pour le moment ça se passe bien, on espère qu'il restera longtemps et qu'il fera du bon taff (sourires)"

Ses débuts sont en effet encourageants. le Red Star est douzième du championnat du National et reste sur deux victoires d’affilée. Un Red Star en pleine mutation, son centre d’entraînement de Marville à Saint-Denis a été modernisé, son mythique stade Bauer est en pleine rénovation, les travaux doivent d’ailleurs s’achever horizon 2024. Alors, certes l'AS Monaco, c’est un gros morceau, deux divisions et des millions d’euros de budget séparent le deux équipes, mais le Red star, quintuple vainqueur de la Coupe de France, compte bien s’appuyer sur cet élan nouveau pour renouer avec son glorieux passé.