Coupe de France : Hiriburu passe près de l'exploit, 3 clubs basques au 6e tour

Saint-Pierre-d'Irube (Régionale 1), dernier club basque en lice ce dimanche après-midi, a fait trembler le Stade Bordelais (Nationale 2), mais s'incline en fin de match (0-1). Il n'y a plus que trois clubs basques encore en course au 6e tour de la Coupe de France de football.

Bayonne, France

Il n'y aura pas de carton plein pour les clubs basques au 5e tour de la Coupe de France de football. Si la Jeanne d'Arc de Biarritz, le "petit", l'Aviron Bayonnais et les Genêts d'Anglet se sont qualifiés samedi, Saint-Pierre d'Irube en revanche a été éliminé ce dimanche 13 octobre.

Hiriburuko Ainhara (Régionale 1) n'est pas passé loin de l'exploit mais s'incline en fin de rencontre face au Stade Bordelais (0-1). Malgré les deux divisions d'écart, en défaveur des Saint-Pierrots, ces derniers ont globalement dominé la rencontre et se sont procuré les meilleures occasions. Sans réussite.

Une frappe sèche de Jo Diegou à 30 mètres du but passe juste à côté du poteau droit du portier girondin en première période, une autre du milieu Beñat Latxague en seconde mi-temps s'écrase sur la transversale, dans la continuité le ballon est propulsé dans les filets, mais le but est refusé pour un hors-jeu. Lors des 45 premières minutes, Hiriburu s'était déjà vu refuser un but pour hors-jeu. Et ce sont finalement les Bordelais, sur leur seule occasion de la seconde période, qui inscrivent l'unique but de la partie à 10 minutes de la fin. Cruel.

Les résultats

Aviron Bayonnais (Nationale 3) 2 - 0 Cestas (Régionale 1)

Jeanne d'Arc Biarritz (R2) 1 - 1 Mérignac (R2) la JAB s'impose 5-3 aux tirs aux buts

Pau Bleuets (R3) 0 - 3 Genêts Anglet (N3)

Hiriburuko Ainhara (R1) 0 -1 Stade Bordelais (N2)

Le tirage au sort du 6e tour pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine aura lieu le jeudi 17 octobre à 15h20. Les matchs se dérouleront le week-end des 26 et 27 octobre.