Coupe de France : Hombourg Haut, le petit poucet ne veut pas s'arrêter là

Hombourg-Haut, France

En Coupe de France, Les " Spartiates " veulent prolonger les fêtes ! Après avoir éliminé au tour précédent l' AJ Auxerre, Hombourg Haut affronte ce dimanche à Sarreguemines, Prix les Mézières. Entre le petit poucet mosellan qui évolue en Régional 3 et cette formation ardennaise de National 3, il y a 3 divisions d'écart. En ligne de mire pour la SSEP : une place historique pour les 16e de finale. Jamais une équipe de 8e division n'est parvenu à ce niveau de la compétition.

Hassan M'Barki, l'un des héros de Hombourg-Haut. © Radio France - Arthur Blanc

9 entraînements depuis le 20 décembre

Pour réaliser ce nouvel exploit, les Spartiates n'ont pas chômé, avec neuf séances d'entraînement programmées durant les vacances de Noël, sur le terrain synthétique du stade de l'Hopital, une commune voisine. Pour le coach adjoint de la SSEP, Gary Ordener, les joueurs ont fait beaucoup de sacrifices et ils devront encore en faire beaucoup ce dimanche, pour aller réaliser ce nouvel exploit.

Il ne faut pas être à 100 %, mais à 1000 %

Le capitaine touché mais pas coulé

Pour cette rencontre, Hombourg Haut sera privé de son défenseur Fahdi Redjam qui est suspendu. Autre absent de taille, Ali Dehaba, la capitaine de la SSEP. Il a été victime le 29 décembre dernier d'une vilaine entorse à la cheville, lors d'un match amical disputé contre une sélection de Moselle Est. Malgré les efforts du kiné et un dernier essai pratiqué vendredi soir, le meneur de jeu a dû renoncer. Pour autant, Ali Dehaba ne lâchera pas ses coéquipiers.

Je serai là dans le vestiaire, avec tous les membres du club. On est tous ensemble, on ne fait qu'un et les gars feront le boulot !

La SSEP est toujours invaincue

Grâce à l'arrivée de plusieurs anciens Sarregueminois (M'Barki, Babaya et Benichou) et le coaching de Titi Steinmetz, Hombourg Haut est depuis le début de la saison invaincu. Les Spartiates ont remporté, en R3, leurs 8 neuf matchs de championnat et en Coupe de France, ils ont sorti respectivement Holving, Tréméry, Farébersviller, Talange, St Louis, Forbach et Auxerre. En face, Prix les Mézières réalise aussi une belle première partie de saison. En National 3, les Ardennais comptent cinq succès, quatre nuls et seulement trois défaites. Et en Coupe de France, ils ont sorti Charleville, Sedan, Wasquehal et Quevilly.

Vincent Hognon supporte aussi Hombourg Haut

En conférence de presse, ce samedi, au centre d'entraînement de Frescaty, le coach du FC Metz a apporté tout son soutien au petit poucet mosellan de la Coupe de France. Vincent Hognon espère notamment que Hassan M'Barki soit encore décisif.

SSEP Hombourg Haut - AS Prix les Mézières, 32e de finale de la Coupe de France, à suivre sur France Bleu Lorraine, à partir de 17 heures. Coup d'envoi au stade de la Blies à 17h15.