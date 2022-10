Coupe de France : Hombourg-Haut ne pourra pas accueillir Sochaux dans son stade

Il n'y aura pas de magie de la Coupe de France au stade omnisport d'Hombourg-Haut (Moselle). Les Spartiates, pensionnaires de R2 se sont vus notifier, ce mardi, par la Fédération Française de Football qu'ils ne pourraient pas accueillir le FC Sochaux Montbéliard samedi pour le septième tour de la compétition . Le match aura lieu au stade Bonal à Montbéliard (Doubs) à 14 heures.

Selon la FFF, le terrain ne serait pas homologué pour recevoir un club de Ligue 2 et les conditions de sécurité pas assurées pour les supporters. Ce que conteste le président mosellan, Mickaël Adler, qui parle d'une "décision incompréhensible".

Deux bus de supporters affrétés par la mairie d'Hombourg-Haut

"On sait faire, on sait organiser, on a montré patte blanche ces dernières années, aussi bien sur le terrain qu'aux abords des terrains, que dans l'organisation. On nous parle de sécurité, mais je ne vois pas sur quoi... C'est vague. Ce n'est pas logique, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas accueillir cette équipe chez nous. Le terrain est homologué, la ville a fait les travaux nécessaires. Donc normalement, il n'y a aucun problème à accueillir une Ligue 2", affirme-t-il.

La commune d'Hombourg-Haut va affréter deux bus de supporters pour faire le déplacement en Franche-Comté. En 2019, la SSEP Hombourg-Haut avait réalisé l'exploit d'éliminer l'AJ Auxerre , alors en Ligue 2, au huitième tour de la compétition. Le match s'était alors joué à Sarreguemines.