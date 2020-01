Coupe de France : huit absents du côté du PSG avant le déplacement à Lorient

Paris, France

L'infirmerie du PSG n'est pas restée vide longtemps. Alors que le groupe était au complet pour la première fois de la saison, pour la réception de Monaco, le 12 janvier dernier, le club de la capitale va devoir se passer de huit joueurs face à Lorient ce dimanche. Les Rouge et Bleu "n'auront pas beaucoup d'alternatives" pour disputer ce 16e de finale de Coupe de France, avoue Thomas Tuchel.

Des petits bobos qui peuvent avoir de grosses conséquences

L’entraîneur parisien sera privé de Cavani, Marquinhos, Meunier, Verratti, Bernat, Kouassi, Aouchiche et Kehrer pour le déplacement en Bretagne. "Ils n'ont pas grand chose, des petites blessures", explique Thomas Tuchel. Des absents qui privent le technicien allemand d'une rotation pour préserver ses cadres. "On doit s'adapter. Avec tout le monde, on peut gérer les minutes, maintenant, on est obligé de composer avec les 16 joueurs disponibles. Ce n'est pas un problème de trouver un 11 de départ, mais ça m'inquiète d'utiliser certains joueurs". Les choix du coach Rouge et Bleu sont donc limités et attention à la vraie blessure sur une pelouse lorientaise en piteuse état.