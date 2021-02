Coupe de France : "Il faudra être à notre meilleur niveau" (Claude Puel)

Ce ne sera finalement que reculer pour mieux sauter. Sauter les deux pieds dans une pelouse gelée au cœur d'un froid polaire. Habituellement les clubs de Ligue 1 font leur entrée en Coupe de France au mois de janvier. La pandémie et une refonte de la compétition pour lui permettre de survire sont passées par là. Seule l'absence de public ce soir au stade Auguste Bonal abîmera le décorum. Pour son 32e de finale face à Sochaux, les Verts devraient évoluer dans des températures avoisinant les - 15 degrés (ressenti en fonction du vent).

Cela obligera au moins les Stéphanois à multiplier les efforts pour ne pas rester congeler sur place. Finaliste l'an dernier les Verts ne s'avancent pourtant pas spécialement en favoris face au FC Sochaux-Montbéliard. Les Lionceaux, huitièmes de leur championnat, visent une place dans le top six à la fin de la saison et sont plutôt à l'aise en coupe. En dix confrontations face à des formations de Ligue 1, Sochaux a remporté six rencontres.

"C'est une équipe très dynamique avec une grosse pression d'entrée de match explique Claude Puel. Il faudra être à notre meilleur niveau pour avoir l'opportunité de nous qualifier".

Bajic première

Pour ce déplacement, les Verts seront privés de Romain Hamouma et Mathieu Debuchy (blessés) et de Denis Bouanga et Lucas Gourna (suspendus). Dans les buts Stefan Bajic sera titularisé à la place de Jessy Moulin. Le gardien titulaire se ressent d'une gêne aux ischio-jambiers mais de toute manière Claude Puel avait prévu de titulariser son numéro 2. Le gardien international de l'équipe de France des moins de 19 ans connaîtra sa première titularisation de la saison Sa deuxième seulement en professionnelle et la première dans la compétition. On lui promet un grand avenir à l'ASSE. Sa prestation sera donc scrutée avec attention.

Ce sera également l'occasion de voir des joueurs en manque de temps de jeu comme Adil Aouchiche, Ryad Boudebouz, Zaydou Youssouf et Maxence Rivera.