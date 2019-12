Coupe de France :il n'y a plus qu'un club auvergnat en 32e de finale

Il n'y a quasiment plus de club auvergnat en Coupe de France de football. Les seuls à sortir du lot sont les ponots, qui se sont imposés face aux banlieusards de Côte Chaude à Saint-Etienne (1-0). En revanche, Saint-Flour et Cournon n'ont pu faire mieux que s'incliner, avec cependant deux matchs complètement différents, les premiers contre Angoulème (5-1) et les deuxième contre Niort (2-0).

Le Puy Foot grand vainqueur

Le Puy Foot s'en sort donc plutôt bien ce samedi, lors de ce 8e tour de Coupe de France. Les Ponots se sont qualifiés pour les 32e de finale de cette compétition, la troisième fois d'affilée. Et pourtant, cela fut plus dur que prévu. Maxime Fleury va permettre aux altiligériens de mener au score dès la 8e minute. Mais, la suite du match va être très compliqué, sur le terrain de Côte Chaude. Les stéphanois manquent même d'égaliser à la 75e minute. Mais finalement, les ponots s'en sortent bien.

Le Puy se qualifie pour la 3e fois d'affilée pour les 32e de finale de la coupe de France. Tirage au sort lundi soir à partir de 19h30 avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, avec l'espoir pour le club d'en tirer un. Mais l’entraîneur Roland Viera ne veut pas s'enflammer : "L'adversaire que je souhaite en 32e ? Ce que je souhaite c'est prendre quelques points lors de nos deux prochains matches de championnat, à Pau et contre Villefranche."

Cournon à la hauteur de Niort

A Cournon, dans le petit stade Joseph et Michel Gardet, c'était jour de fête pour affronter les Chamois Niortais. Un club de Ligue 2, cela ne s'accueille pas tous les jours. Pour l'occasion, 900 personnes se sont rassemblées dans le stade, ce qui constitue la deuxième meilleure affluence du club. Les supporters ont eu beau pousser derrière leur club, ce sont les visiteurs qui vont rapidement marquer le premier but, sans pour autant être dominateur dans le jeu. Zoumana Kone sera la bête noire des cournonais puisqu'il doublera la mise en marquant un deuxième but presque à l'heure de jeu. Les Cournonais s'inclinent 2 à 0.

Pourtant, les joueurs de Cournon étaient à la hauteur de Niort. "On a pas à rougir" réagissait Romain Brunet, le capitaine du club à la fin de la rencontre, "on leur a posé quelques problèmes." _"Je leur ai dit que j'étais très fier d'eux"_racontait le coach Cédric de Oliveira., qui va maintenant se tourner vers le championnat, et le prochain match samedi 14 décembre face à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Le gardien Baptiste Demazeau espère que lui et ses coéquipiers auront retenu du positif pour affronter la deuxième partie de saison de Régional 2.

"On est un peu court physiquement, parce qu'on s'entraîne pas six jours par semaine. Mais, la technique est là. Il faut juste qu'on gagne en intensité"

Saint-Flour s'effondre

Après leur exploit face à l'AC Ajaccio, les sanflorains étaient attendus au tournant, face à Angoulème, club de National 2, seulement une division supérieure. Mais, les cantaliens se sont totalement effondrés, face à une équipe beaucoup mieux armée et réaliste. Le score est lourd : 5 buts à 1 pour Angoulème qui met fin au rêve de Saint-Flour de participer à la suite de la compétition. Là, encore, les cantalous pourront se concentrer sur le championnat. L'U.S. Sanfloraine est dernière de sa poule de National 3, et devra affronter samedi prochain Aurillac, avant-dernier.