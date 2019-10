Coupe de France : il y aura au moins un club basque au 6e tour

Bayonne, France

Il y aura au moins un club basque qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France. Et au moins un autre éliminé. Tel est l'enseignement rapide du tirage au sort du 5e tour effectué ce jeudi 3 octobre au siège de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine.

Deux équipes basques, deux voisins, les Genêts d'Anglet et la Jeanne d'Arc de Biarritz vont en effet s'affronter le week-end des 12 et 13 octobre. Ce sont les Angloys, qui évoluent deux niveaux au-dessus des Biarrrots et qui auront le privilège de recevoir, qui partiront favoris et donc avec la pression.

Tirage "favorable" également pour l'autre équipe de Nationale 3. L'Aviron Bayonnais aura également l'avantage de jouer son 5e tour à domicile, face à une équipe, Mérignac, évoluant en Régionale 2, deux étages en-dessous.

Moins de "chance", si tant est qu'avoir la cible de favoris en Coupe de France soit une chance, pour Saint-Pierre d'Irube qui a pioché une équipe de Nationale 2. Surtout, l'Hiriburuko Ainhara devra se déplacer chez le Stade Bordelais, qui évolue 2 rangs au-dessus, au 4e échelon national.

Samedi 12 ou dimanche 13 octobre