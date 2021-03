Coupe de France - "Je ne regrette pas du tout mon choix" : Fadiga, un titi du PSG impatient au Stade Brestois

Le match des 16e de finale de la Coupe de France entre le Stade Brestois et le PSG, ce samedi, aura une saveur très particulière pour Bandiougou Fadiga. Prêté à Brest avec option d'achat au dernier mercato par le PSG, le titi parisien trépigne d'impatience et espère pouvoir se montrer.

"Le sentiment que j'ai, c'est que je vais jouer contre des potes !" Bandiougou Fadiga, invité de 100% PSG La Tribune sur France Bleu, ne cachait déjà pas son impatience ce lundi. A l'heure de voir s'affronter son club actuel, le Stade Brestois où il est arrivé en prêt avec option d'achat au mercato d'hiver, et son club formateur, le PSG où il a fait pratiquement toutes ses classes, ce samedi à partir de 21h10 pour les 16e de finale de la Coupe de France.

Depuis l'annonce du tirage au sort, l'affiche trotte dans sa tête. "Mais cette fois, on n'aura pas le même maillot" reprend-il, et il n'y aura pas de place pour les sentiments. Car Bandiougou Fadiga se sent désormais 100% Brestois depuis son arrivée fin janvier. "Clairement, je ne regrette pas du tout mon choix. C'était un souhait et ce que je voulais vraiment" continue le titi. Âgé de 20 ans, il aspirait à sortir de son cocon, à s'émanciper et à se donner une chance de réussir ailleurs tant il est difficile pour les jeunes de la formation parisienne de se faire une place au sein d'un effectif rempli de stars.

Il faut se battre et j'ai conscience de ça

"Ca se passe bien à Brest même si, au niveau du temps, ce n'est pas trop ça" n'élude pas celui qui est surnommé 'Ben'. "Mais je le savais avant de venir", reprend-il d'emblée, "le coach m'avait dit qu'il avait déjà son effectif. J'arrivais en cours de saison, je suis jeune. Il faut se battre et j'ai conscience de ça" cadre Bandiougou Fadiga, une titularisation jusque là. C'était contre Rodez au tour précédent de Coupe de France, où il a laissé entrevoir de belles qualités techniques et de vitesse au sein d'une équipe brestoise joueuse.

Il amène de la fraîcheur et beaucoup d'envie

C'est exactement la raison pour laquelle il a rejoint le Finistère. "Avec mon gabarit", modeste, "et mon style de jeu, je ne peux pas jouer partout. Il fallait que je sélectionne un style de jeu qui me correspondait. J'ai vu Brest jouer et je me suis dit "ouais !"". "Ce n'est pas un gros gabarit mais il a une bonne technique et il est vif" éclaire Olivier Dall'Oglio, "après, _il faut savoir quel est son meilleur poste. Il est encore en découverte là dessus et nous aussi_. On trouve qu'il amène de la fraîcheur et qu'il a beaucoup d'envie. Ca, c'est bien" continue l'entraîneur brestois.

Taquiné pour la finesse de ses jambes

Taquiné dans le vestiaire pour la finesse de ses jambes et ses mollets, "ça me suit depuis toujours !", celui qui a trouvé sa place dans le coin des jeunes près de Lilian Brassier et Hianga'a Mbock, s'est déjà fondu dans le collectif. "Je suis quelqu'un de facile et jovial. Quand on rigole, l'intégration est rapide" dit le milieu de terrain qui devrait jouer ce samedi soir face à son ancien club. "Franchement j'ai hâte, je suis pressé". Mais attention à ne pas vouloir trop en faire, un risque pour les jeunes joueurs dans ces circonstances. "Il faut trouver le juste milieu, ce n'est pas toujours évident" acquiesce ODO, "mais c'est un garçon mesuré, posé. Je ne pense qu'il y ait trop de problème par rapport à ça, mais j'aborderai le sujet avec lui". Un Bandiougou Fadiga qui devrait avoir sa chance aussi en Ligue 1, après une entrée de cinq minutes face à Lyon. "Sur une fin de saison, c'est un garçon qui peut apparaître un peu plus souvent, ça c'est sûr".