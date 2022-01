Coupe de France : "jouable" de faire jouer Bergerac - Saint-Étienne à Bergerac, selon le président du BPFC

Mais où va se jouer ce 8e de finale de Coupe de France entre Bergerac et Saint-Étienne ? La question est épineuse, au lendemain du tirage au sort qui a offert au BPFC une très belle affiche en 8e de Coupe de France. Les Périgourdins, petits poucets de la Coupe de France, du haut de leur statut de club de National 2 (4e division) affronteront donc le mythique AS Saint-Étienne, le week-end du 29-30 janvier.

Depuis le tirage au sort de mardi, l'idée première du club de Bergerac est de jouer la rencontre au stade Gaston-Simounet, où le BPFC a déjà éliminé le FC Metz et l'US Créteil aux tours précédents. A priori, cela semblait impossible, puisque, explique Christophe Fauvel, "Saint-Etienne est, au même titre que Paris, Marseille ou Nantes, surveillé de près par la Fédération". Pour ceux qui accueillent ce genre de clubs, un protocole plus strict est à prévoir, pour des questions de sécurité liées à la présence massive de supporters visiteurs. A ce titre, il semblait probable que Bergerac - Saint-Étienne doive être organisé dans un plus grand stade, Chaban-Delmas à Bordeaux par exemple.

Si les Stéphanois sont interdits de déplacement, c'est "jouable" de jouer à Bergerac...

Sauf que le 16e de finale disputé par les Verts sur la pelouse de Jura-Sud (N2), dimanche, est venu changer la donne. En effet, la rencontre a été interrompue quelques minutes à cause d'incidents provoqués par les supporters des Verts. Ceux-ci ont lancé des pétards sur la pelouse, et allumé des fumigènes. La Fédération française de football (FFF) a mis le dossier en instruction et pourrait prendre des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de déplacement pour les Stéphanois, qui ont en plus déjà été sanctionnés cette saison, après des incidents lors de Saint-Étienne - Angers.

"Il semblerait qu'une sanction tombe de manière imminente et que les supporters stéphanois puissent être interdits de déplacement", a dit ce mercredi matin Christophe Fauvel. Si tel est le cas "ça reste jouable, à mon avis, d'accueillir Saint-Etienne à Bergerac, et pourquoi pas à Gaston-Simounet" se projette Christophe Fauvel.

... mais il y a aussi rugby le dimanche

Resterait alors un autre obstacle, puisque Gaston-Simounet est surtout le stade de l'US Bergerac, le club de rugby, qui évolue en Fédérale 2, et doit disputer son derby face à Belvès, dimanche 30 janvier à 15 heures. "Sans faire offense ni au rugby, ni aux joueurs de Bergerac et de Belvès... Entre un Bergerac - Belvès en rugby et un Bergerac - Saint-Étienne en football, il ne devrait pas y avoir photo" espère le président du BPFC.

Le 32e de finale face à Metz, au stade Gaston-Simounet. © Maxppp - PHOTOPQR/SUD OUEST/MAXPPP

Bergerac et son stade Gaston-Simounet (environ 4 500 places) est donc bien privilégié, au détriment du stade Chaban-Delmas de Bordeaux (quelques 34 000 places). Une volonté qui s'explique aussi par la crainte de voir les jauges à 5 000 personnes se prolonger au-delà du 30 janvier. "Il n'y aurait pas de problème sanitaire, je pense qu'on pencherait tout de suite pour aller faire une grosse fête à Bordeaux et tenter un 15 ou 20 000 personnes sur ce match là. Mais aujourd'hui, avec les jauges sanitaires à 5 000 personnes, il vaut mieux tenter de les approcher à Bergerac, dans notre chaudron à nous, plutôt que d'aller jouer dans un stade vide" explique le président du BPFC. La décision doit être prise dans les 48 heures, précise-t-il.