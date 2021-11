Coupe de France - Jouer le DFCO, grosse organisation mais aubaine financière pour Saint-Apollinaire

C'est l'évènement de la semaine dans la Métropole dijonnaise : le derby entre Saint-Apollinaire (N3) et le DFCO (L2), samedi 13 novembre 2021, à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France de football. Le match se jouera au Stade Gaston Gérard, l'antre habituelle des "Rouges", mais c'est bien "Saint-Apo" qui est considéré comme le club recevant, qui doit organiser la rencontre. Au delà de l'enjeu sportif, l'intérêt économique est également très important pour ce club amateur. Des sujets abordés avec Fabien Tainturier, vice-président du club de l'ASC Saint-Appolinaire, invité de 100% DFCO lundi 8 novembre.

Une organisation main dans la main

"Pour nous c'est un gros problème, parce qu'on n'a pas l'habitude de ces évènements-là. C'est beaucoup de choses à penser, il ne faut rien oublier", confesse Fabien Tainturier. Le DFCO va donc épauler son club partenaire. Une réunion a eu lieu lundi entre les deux clubs pour définir les rôles.

Le DFCO s'occupera de la billetterie et de la sécurité, pour la mise en place du protocole sanitaire notamment, explique le vice-président du club. Saint-Apo se chargera de son côté de "l'intendance au niveau des arbitres, des salons, de la réception des spectateurs. On va essayer aussi d'animer le stade avec des panneaux verts et blancs pour montrer qu'on est un peu chez nous quand même".

"On va quand même leur laisser leur vestiaire, on va prendre celui des visiteurs"

Une seule concession : "On va quand même leur laisser leur vestiaire, on va prendre celui des visiteurs", s'amuse Fabien Tainturier. "Heureusement qu'ils sont là pour nous donner un coup de main. C'est super !".

Financièrement, un gros coup de pouce

La magie de la Coupe de France, c'est évidemment le petit qui bat le gros. L'amateur qui fait tomber le professionnel. C'est également une affaire économique, pour des petites structures majoritairement gérées par des bénévoles. Le club de Saint-Apollinaire dispose d'un budget annuel de 295.000 euros. Si l'objectif des 3000 spectateurs est atteint, avec des places en moyenne à 6,5 euros, le club empocherait environ 20.000 euros. Près de 10% du budget annuel.

"On ne se projette pas pour l'instant, il y a des frais d'organisation, de 8500 à 10.000 euros, donc il faut faire un certain nombre d'entrées pour ne pas qu'on débourse quoi que ce soit", tempère Fabien Tainturier. Pour l'occasion, le club se fait plaisir, et cela engendre forcément quelques frais : "On a investi dans une mise au vert et dans un bus pour nous emmener au stade. On va dormir à l'hôtel vendredi, c'est tout nouveau ces choses-là, on n'a pas l'habitude".

Les bénéfices issus de la billetterie, mais aussi de la buvette, tomberont dans les caisses de Saint-Apo. Sans compter les dotations obtenues à chaque tour de Coupe de France. 7500 euros pour avoir atteint le 7e tour. 15.000 euros de plus si Saint-Apollinaire bat le DFCO. Et encore 23.000 euros de plus si le club passe le 8e tour, en Guadeloupe. Une manne financière qui servira pour les équipes de jeunes du club, par exemple pour recruter des éducateurs - le club compte aujourd'hui un seul salarié. Il n'y a plus qu'à espérer pour Saint-Apollinaire que le long weekend qui s'annonce, avec le jeudi férié, n'aura pas vidé la métropole dijonnaise de ses amateurs de foot !

La billetterie est ouverte

En plus de prêter son stade, le DFCO met également sa billetterie en ligne à la disposition du club de Saint-Apollinaire. Elle est ouverte depuis lundi. Les places sont à 8 euros (plein tarif) ou 4 euros (tarif réduit).

Saint-Apollinaire - DFCO, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, samedi 13 novembre. Avec un consultant exceptionnel : Youssef Oulahri, joueur (suspendu) de "Saint-Apo" !