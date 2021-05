Coupe de France : journée spéciale sur France Bleu Pays de Savoie

Toute une ville, tout un département, toute une région derrière le GFA ! Les Pays de Savoie continuent de vibrer avec Rumilly-Vallières. Les joueurs amateurs (N2) ont rendez-vous ce jeudi soir avec le match de leur vie : une demi-finale de Coupe de France face à l'AS Monaco. Le coup d'envoi sera donné à 21h15 sur la pelouse du parc des sports d'Annecy. Un match à huis-clos que vous pourrez vivre en direct sur votre radio.

L'aventure continue pour le GFA Rumilly-Vallières en Coupe de France : matinale spéciale ce jeudi ! Copier

Reportages, interviews, invités, à l'occasion de ce match historique, votre radio vous propose une journée spéciale dès 6 heures. Les haut-savoyards sont les petits poucets de la compétition : ils évoluent en National 2, la 4e division française, quand les pros de Monaco, actuellement 3e de Ligue 1, sont toujours en course pour une place en Ligue des Champions.

Matinale spéciale jusqu'à 9 heures

Prenez la parole en direct dès 6h30 ce jeudi au 0.806.00.10.10 pour encourager le GFA, ou laissez vos messages sur la page Facebook de votre radio. Bruno Piccon co-président du club, sera l'invité de la matinale de 7h30 à 9 heures. Parmi les rendez-vous qui vous seront proposés :

6h45 : François Valoire, le maire de Vallières-sur-Fier

François Valoire, le maire de Vallières-sur-Fier 7h15 : Grégory Monod, président de Sogimm, promoteur immobilier et partenaire du GFA

Grégory Monod, président de Sogimm, promoteur immobilier et partenaire du GFA 7h40 : Mehdi Latrèche, préparateur physique du GFA, ancien joueur du GF

Mehdi Latrèche, préparateur physique du GFA, ancien joueur du GF 7h45 : "La minute sport" spécial GFA Rumilly Vallières

"La minute sport" spécial GFA Rumilly Vallières 8h10 : Bruno Piccon co-président du GFA Rumilly-Vallières

Bruno Piccon co-président du GFA Rumilly-Vallières 8h15 : Pascal Dupraz ancien entraîneur d'Evian Thonon Gaillard, de Toulouse et de Caen sur le parcours du GFA

Avant-match spécial dès 20h30

Le match est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie et francebleu.fr (live commenté) avec Richard Vivion et Luc Chemla. Début de la rencontre à 21h15, avant-match spécial dès 20h30.