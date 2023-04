Coupe de France : jusqu'à 20.000 connexions simultanées, le site du FC Nantes saturé

La même galère. Voire pire . Le site internet du FC Nantes a très rapidement été saturé par le nombre de connexions simultanées, ce jeudi après-midi. "Nous sommes conscients que c'est très dommageable", soupire-t-on en interne, après cet énième couac à la mise en vente des places lors de grosses affiches. À l'ouverture de la billetterie pour la finale de la Coupe de France, le 29 avril prochain contre Toulouse, à 16 heures précises, plus de 20.000 supporters tentaient d'obtenir leur place en même temps. Un afflux qui devrait encore durer plusieurs heures, un retour à une navigation normale n'étant pas attendu avant vendredi, dans la soirée.

La loterie des places numérotées

Doté d' un quota de 19.700 places, comme face à Nice , le tenant du titre avait deux options, compte tenu du nombre bien plus important d'abonnés que la saison précédente : permettre à tous ces derniers d'être assurés d'avoir leur place dans le virage Nord du Stade de France ou, comme il y a un an, offrir la possibilité aux abonnés d'acheter deux billets, tout en sachant qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Le FC Nantes a opté pour la première solution et a parallèlement bloqué 2.500 tickets pour les associations de supporters, un nombre à peine supérieur à 2022.

Il y a néanmoins plusieurs changements par rapport à la 105e édition de la "Vieille Dame", dont un qui fait particulièrement grincer des dents. "Cette année la FFF a attribué une place précise à absolument tous les billets", déplore un cadre du club. Un détail dont la raison n'a pas été dévoilée mais qui est très certainement une des réponses de l'organisateur au fiasco de la dernière finale de la Ligue des Champions . Toulouse est confronté à la même problématique, ce qui a forcé les Violets à replacer certains supporters, membres de leur kop, qui avaient été initialement répartis sur des anneaux différents. Officiellement, les fans présents dans les deux virages devront donc scrupuleusement respecter leur numéro de place, mais dans les faits, en catégorie 5 bas c'est à dire avec les groupes de supporters dont la Brigade Loire, le placement sera très aléatoire d'autant que beaucoup resteront debout pendant toute la rencontre.

Le site internet du FC Nantes était complètement saturé, ce jeudi. © Radio France - DR

Peu de chances de voir une vente grand public mise en place

Reste les amoureux des Jaunes, non abonnés et désireux de se rendre à Saint-Denis dans moins de trois semaines. Pour eux, le parcours du combattant débute et ils devront croiser les doigts pour que des abonnés ne réservent pas leur place afin de voir une vente grand public mise en place. "L'an dernier, seuls 75% des abonnés avaient acheté des billets pour la finale", précise-t-on au club. De quoi laisser un maigre espoir aux dizaines de milliers de fans nantais qui devront, sinon, se contenter d'espérer décrocher une place en tribunes latérales.

Pour les déçus de la billetterie du club ou les gourmands désireux de réserver plusieurs places côte à côte, il reste une solution qui va demander de la patience. Mais aussi un brin de réussite, celle que l'on souhaite aux coéquipiers de Ludovic Blas pour conserver leur titre. Environ 20.000 places vont être commercialisées sur le site de la FFF, le vendredi 21 avril à un horaire encore inconnu, et Toulousains comme Nantais joueront assurément des coudes, ou plutôt de la souris pour teinter de leurs couleurs un maximum de rangs du Stade de France. Et attention aux arnaques : "aucune place éditée et vendue par le club n'a été mise en vente pour le moment", prévient-on notamment au FC Nantes. Toutes les places actuellement en vente sur Le Bon Coin ou les réseaux sociaux sont donc des arnaques.