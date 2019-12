Coupe de France : l'AJ Auxerre éliminé par le Petit Poucet

Sarreguemines, France

Six divisions les séparent. L'AJ Auxerre (Ligue 2) est donc éliminé de la Coupe de France, battu, ce samedi après-midi, par Hombourg-Haut (Régional 3), 2 buts à 1. Le petit poucet de la compétition a créé la surprise de ce 8ème tour. Le match se disputait au stade de la Blies, à Sarreguemines.

Il y a quelques jours, le président du club icaunais, Azad Sanak, reconnaissait bien volontiers qu'il croyait à l'exploit de ses joueurs. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur auxerrois, restait, pour sa part, très prudent, et qualifiait cette rencontre de "match menace" : "Dans ce match-là, disait-il, on peut passer pour des imbéciles et on en a conscience, surtout qu'on traverse une période compliquée en championnat ( avec 7 matches sans victoire)."