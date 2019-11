Coupe de France : l'AJ Auxerre jouera contre le Petit Poucet du 8e tour, Hombourg-Haut

Auxerre, France

On connait le prochain adversaire de l'AJA pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Auxerrois jouera contre Hombourg-Haut, un club de Régional 3 de la Moselle. "Le Petit Poucet" de ce 8e tour a réussi l'exploit d’éliminer le club de la ville voisine de Forbach (1-0) le week-end dernier, club qui évolue deux divisions au-dessus. Le club d'Hombourg-Haut a déjà passé six tours depuis son entrée en lice en Coupe de France l'été dernier. Au tour précédent, l'AJA s'est qualifiée facilement en battant 4-0 La Charité, un club de Régional 1. Le 7e tour de la Coupe de France a été une hécatombe pour les clubs de Ligue 2, huit clubs avaient été éliminés. Les matches du 8e tour de Coupe de France se dérouleront le weekend du 7 et 8 décembre.