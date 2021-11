Coupe de France : l'AJ Auxerre ne doit pas sous-estimer le FC Limonest

Pour son entrée en lice en Coupe de France ce samedi 13 novembre, l'AJ Auxerre se déplace sur la pelouse du FC Limonest Dardilly Saint-Didier, un club de National 3 qui évolue près de Lyon. Mais les footballeurs de Jean-Marc Furlan ne doivent pas sous-estimer leurs adversaires.

Après trois victoires consécutives en Ligue 2, les footballeurs auxerrois font leur entrée en Coupe de France. Ils affrontent le Limonest Dardilly Saint-Didier pour le compte du 7e tour de la compétition.

Éviter le piège

Sur le papier cette rencontrée est à portée des footballeurs de l'AJA, mais ils doivent éviter de tomber dans le piège. Car les hommes de Jean-Marc Furlan ont souvent flanché ces dernières années lorsqu'ils se sont confrontés à des clubs plus petits qu'eux. En 2018, les Ajaïstes sont tombés à domicile face à un club de national, les Herbiers, vainqueurs 3 à 0. Un an plus tard, les Auxerrois ont cédé face au club mosellan d'Hombourg-Haut, équipe de Régional 3, huitième échelon national. Les Mosellans avaient alors fait sortir les hommes de Jean-Marc Furlan en les battant 2-1.

Ce samedi soir, l'AJA affronte un club qui évolue trois division en-dessous de lui, en National 3. Une division dans laquelle évoluait Angoulême il y a trois ans, lorsque le club charentais a éliminé les joueurs icaunnais, dès le 7e tour de la Coupe de France.

FC Limonest - AJ Auxerre, coup d'envoi à 18h.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre