Coupe de France : l'AJA jouera son 8e tour à Sarreguemines, le samedi 7 décembre à 15h

C'est confirmé, les deux clubs, l'AJA et Hombourg-Haut, ont décidé du jour et de l'heure du match du 8e tour de Coupe de France. Le match contre le Petit Poucet se jouera samedi 7 décembre à 15h.

Auxerre, France

Les discussions entre les deux clubs, l'AJA et Hombourg-Haut, se sont poursuivies jusqu'à ce jeudi après-midi pour fixer l'heure et la date du match du 8e tour de Coupe de France entre les deux équipes. C'est un déplacement en Moselle, de plus de cinq heures pour les joueurs de l'AJA, il a donc finalement été choisi de jouer à 15h. Le match se déroulera au stade de la Blies à Sarreguemines, le stade habituel d'Hombourg-Haut ayant été recalé par la Fédération de Football. Match à suivre en intégralité sur France Bleu Auxerre.