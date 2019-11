Coupe de France : l'AJA ne jouera pas dans le stade d'Hombourg-Haut mais à Sarreguemines, le samedi 7 décembre

Auxerre, France

Après une réunion ce mardi matin avec les dirigeants des deux clubs et la ville d'Hombourg-Haut, la la Fédération Française de Football a estimé que les installations du stade d'Omnisports n'étaient pas aptes à accueillir la rencontre pour des raisons de sécurité. Hombourg-Haut, le Petit Poucet de la compétition (Régionale 3) ne pourra pas accueillir dans son stade l'AJ Auxerre pour le 8e tour de la Coupe de France. Pas possible non plus de jouer au stade de la Houve à Creuztwald, comme ce fut le cas lors du tour précédent. Les dirigeants mosellans doivent se rabattre sur le stade de la Blies à Sarreguemines.

Le Président du club a pris contact avec la ville de Sarreguemines selon les informations de France Bleu Lorraine Nord. Azad Sanak qui indique aussi que la date et l'horaire de la rencontre ne devraient pas changer, soit le samedi 7 décembre à 13h30.