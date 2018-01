C'est déjà un exploit pour eux d'être là et ils ont encore de l’appétit. L'US Colomiers (N2) joue son 16eme de finale de Coupe de France ce mardi soir contre le FC Sochaux (L2). Une première dans l'histoire du club qui évolue aujourd'hui au plus haut niveau amateur.

Colomiers, France

Cette fois, pour continuer l'aventure, il faudra battre une équipe professionnelle. L'US Colomiers, en tête de son championnat de National 2, ex-CFA, reçoit en 16e de finale de la Coupe de France le FC Sochaux, 10 eme de Ligue 2. Coup d'envoi de la rencontre à 18h30 ce mardi au Stade Capitany de Colomiers qui sera à guichets fermés.

" Il y a forcément de la motivation, de l'excitation. Explique l'entraîneur columérins Patrice Maurel. C'est génial de pouvoir se mesurer à une équipe de deux divisions au-dessus de nous. Qui, en plus, a une grande histoire dans le championnat de France et en Coupe." Le FC Sochaux est en effet une club historique du football français, tombé depuis quelques années dans un peu plus d'anonymat. Une vraie équipe de coupe qui reste sur un succès tonitruant en 32e de finale. Les Franc-Comtois ont éliminé Amiens (L1) au tour précédent sur le score fleuve de 6 à 0. Dans leur histoire récente, les Sochaliens ont gagné la Coupe de France en 2007. Ils ont remporté la coupe de la ligue en 2004. L'US Colomiers et son entraîneur sont prévenus. "Sochaux est bien évidemment favori sur ce match, largement, prévient Patrice Maurel. Après, c'est la Coupe, il y a un esprit particulier à cette compétition. Nous, on sera bien présent. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible."

C'est chez nous, ce sera à guichets fermés. Grande fierté, par contre il y aura énormément d'ambition."-Patrice Maurel

Un petit poucet bien organisé

L'US Colomiers est donc en position de petit poucet dans ce match et c'est bien ce qui fait tout le charme de la Coupe de France. Mais le leader de National 2, l'élite du football amateur, n'est pas non plus le petit club de campagne. L'US Colomiers a certes l'un des plus petits budget de son championnat, mais le fonctionnement de l'équipe, voire du club avec des U19 et des U17 nationaux, montre que les structures sont solides. "Le National 2 n'a d'amateur que le nom, précise Patrice Maurel, directeur sportif du club en plus de sa casquette de technicien. "Aujourd'hui, mes joueurs s'entraînent cinq fois par semaine. Un rythme identique à un club professionnel. La contrainte, c'est qu'il y a beaucoup moins de moyens". L'US Colomiers privilégie donc la formation. L'équipe a une moyenne d'âge d'environ 22 ans.

Rémi Goryl, le gardien de l'US Colomiers, héro de la séance de pénalty en 32e de finale. © Radio France - Paul Ferrier

Colomiers dispose dans son effectif senior de seulement trois joueurs sous contrat fédéral. Des joueurs qui font donc du football à plein temps, dont c'est le travail. Les autres doivent avoir une activité à côté. Ce qui oblige à gérer des planning parfois très serrés. Une situation dans laquelle le gardien de l'équipe, Rémi Goryl, trouve son équilibre. "Je suis dans l'immobilier, je rénove des logements, témoigne le portier de 28 ans passé par Balma et le Toulouse Rodéo. Plus jeune, il avait même eu des contacts avec le TFC, mais il a préféré se consacrer à ses études.

Aujourd'hui, Rémi Goryl a des journées bien chargées, entre les entraînements et son activité professionnelle. "Début du travail à 8h. On mange sur le pouce parce qu'on a entraînement de 13h30 à 16h. Ensuite, selon les difficultés de l'entraînement, soit je retourne sur les chantiers soit on peut rentrer à la maison pour faire tout ce qui est administratif. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui bossent à plein temps à côté. Certains se lèvent très très tôt, d'autres finissent très tard". Et si les joueurs concèdent à ces sacrifices pour leur passion, le foot, c'est aussi et surtout pour vivre des émotions comme celles que les Columérins vivront ce mardi ce soir.