Coupe de France - L'Amiens SC jouera les 8e de finale à Nancy

Après Anzin St-Aubin, Cambrai, Guingamp, et Linas Montlhéry, l'Amiens SC va devoir de nouveau se déplacer lors des 8e de finale de la Coupe de France. Les amiénois joueront à Nancy, lanterne rouge de Ligue 2. Le 24 septembre dernier en championnat, l'ASC y avait obtenu le match nul (1-1) dans un match mouvementé marqué par les expulsions de Tolu et Bamba.

Hinschberger: "Du 50/50"

Déçu de ne pas pouvoir jouer enfin un match de Coupe cette saison à la Licorne, l'entraîneur amiénois Philippe Hinschberger estime néanmoins que "comme à Guingamp en 32e de finale en décembre on sait où on va mettre les pieds, contre une équipe de Nancy qu'on connaît bien, sur un très bon terrain, ce sera du 50/50."

Mulazzi: "Satisfait de ce tirage"

Un tirage au sort plutôt bien accueilli par le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi. "Je suis tout à fait satisfait de ce tirage, on a évité les plus gros et sans aucune prétention je nous pense capables de passer ce tour à Nancy où on doit se lancer un petit challenge par rapport au match de championnat qu'on avait terminé à neuf contre onze. Et puis il aurait été hyper frustrant de recevoir le Paris Saint-Germain avec une jauge de 5000 spectateurs, j'espère donc avoir le bonheur de passer ce tour pour recevoir un gros la prochaine fois à la Licorne avec une jauge pleine"

Le tirage complet des 8e

Nancy (L2) - Amiens (L2)

Paris SG (L1) - Nice (L1)

Marseille (L1) - Montpellier (L1)

Versailles (N2) - Toulouse (L2)

Bergerac (N2) - Saint-Etienne (L1)

Reims (L1) - Bastia (L2)

Lens (L1) ou Lille (L1) - Monaco (L1)

Les 8e de finale de la Coupe de France sont fixés les 29 et 30 janvier prochains.