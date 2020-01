Coupe de France : l'ASM Belfort affrontera Nancy en 16e de finale

Belfort, France

"On voulait un tout petit ou un tout gros, c'est un moyen" résume, légèrement déçu, Jean-Pierre Simon. Le président de l'ASM Belfort a réuni ce lundi soir l'équipe, le staff ainsi que les bénévoles du club de nationale 2 au stade Serzian pour suivre le tirage au sort des seizièmes de finale de la coupe de France. Après une quinzaine de minutes de tension, les résultats de l'affiche belfortaine sont tombés : le match se jouera au stade Serzian à Belfort contre l'AS Nancy Lorraine, club de Ligue 2, le 18 ou 19 janvier prochain.

De la déception parmi l'équipe

Thomas Régnier, attaquant et capitaine de l'équipe belfortaine reconnaît qu'il voyait plus grand pour ces seizièmes : "sincèrement il y a un peu de déception. On voulait Marseille ou Paris, voire Saint-Etienne. Ce sera quand même une belle fête pour la ville. On sait que Belfort Sud a fait un bon match contre eux et aurait pu passer contre eux, pourquoi pas nous? En coupe, il y a des exploits, la magie de la coupe peut opérer à Belfort".

Une victoire possible?

Jean-Pierre Simon, président du club tente de relativiser, lui qui espérait également se retrouver face au PSG ou à l'OM : "On ne choisit rien, donc on va s'adapter à l'adversaire. On espère que l'adversaire ne va pas trop s'adapter à nous, on va tout faire pour les battre. C'est une très belle affiche, ce sera une belle fête. On espère plus de monde que samedi dernier, on devrait arriver à 3000 spectateurs. Pour aller plus loin, il faut faire un exploit, donc _en route vers l'exploit_!" conclut le président qui appelle tous les amoureux du football à assister à la rencontre.