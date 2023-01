Coupe de France : l'ASM Belfort de retour en 16èmes de finale

Qu'on se le dise, la fièvre de la coupe de France est de retour à Belfort. Trois ans après avoir atteint les quarts de finale (perdu contre Rennes 3-0), l'ASM B se met à rêver à une nouvelle épopée après sa qualification ce dimanche après-midi pour les 16èmes de finale. Les joueurs de la Cité du Lion ont éliminé Saint-Quentin, autre équipe de Nationale 2. Score final 3 à 1 pour les Belfortains soutenus par 1 200 supporteurs, des buts signés Julien Chapit, Aïssa Mazeghrane et Dramane Sissoko.

"On a envie d'aller en demi" Lucas Cuenin

Une victoire acquise avec talent et avec le coeur pour les coéquipiers du défenseur central et capitaine, Lucas Cuenin "C'est un plaisir, et je suis content pour tout le monde, parce que je leur disais qu'on le méritait. On a fait le job, on a été réaliste devant, notre gardien nous sauve la mise avec des parades. Maintenant, on a envie d'aller en demi-finale pour faire mieux qu'en 2020 (rires) mais non on va déjà prendre le 16ème, c'est une coupe de rêve."

"On ne se fixe pas de limites" - Marc-Antoine Guillaume

Pour le gardien de but, Marc-Antoine Guillaume, excellent et décisif dans ses cages, ce premier 16ème de finale de sa carrière est à savourer sans modération "Ca m'a souri dans les cages, ça a souri à toute l'équipe. L'ambiance en tribunes était super. On ne se fixe pas de limites. Que ce soir le PSG ou Thaon-les-Vosges ou n'importe quelle équipe, à ce stade, il n'y a plus de petites équipes. On va surtout profiter de ce 16ème."

Tirage ce dimanche soir

Cette qualification en 16ème de finale rapporte 52 mille euros au club de l'ASM Belfort (qui en avait empoché 300 mille lors de son épopée en 2020). Le club de la cité du Lion connaîtra son adversaire ce dimanche soir à l'issue du tirage au sort effectué à partir de 20h. Les matchs sont programmés le weekend du 21 et 22 janvier. D'ici là, retour au championnat de Nationale 2 ce samedi à Colmar.