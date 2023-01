Coupe de France : l'ASM Belfort prêt pour l'exploit contre Annecy

Tous avec l'ASM Belfort ! La coupe de France occupe à nouveau tous les esprits au club de la Cité du Lion. Pour preuve, plus de 2 mille spectateurs sont attendus ce dimanche en fin d'après-midi pour le duel des 16èmes de finale entre les footballeurs amateurs belfortains, 8èmes de Nationale 2, et les professionnels du FC Annecy, 12èmes de Ligue 2 (18h30). Avantage aux Haut-Savoyards mais l'ASM B veut jouer crânement sa chance et revivre l'aventure de 2020 qui l'avait emmenée jusqu'en quarts de finale.

Rien à perdre, tout à gagner

Pour la 1ère fois de son parcours cette saison, l'ASM Belfort va se frotter à un adversaire hiérarchiquement supérieur. C'est à la fois un gros morceau pour les amateurs belfortains et un défi tout à fait abordable selon l'attaquant Thomas Régnier, un des héros de l'aventure en 2020 "C'est sûr que c'est une autre paire de manches, mais voilà, la magie de la coupe on la connaît, on l'a fait contre Nancy il y a 3 ans, Annecy ne sera pas une plus grosse équipe, à nous de mettre les ingrédients pour créer l'exploit."

Des entraîneurs plus prudents

Du côté des entraîneurs, inévitablement (et logiquement), le discours se veut moins enflammé à l'approche de ce rendez-vous. Pour Laurent Guyot, le coach d'Annecy "Il n'y a plus de niveau en 16èmes de finale, tout le monde a sa chance, en plus j'ai vu jouer Belfort, c'est une équipe bien organisée, qui travaille bien tactiquement donc il faudra être à 100%. C'est du 50/50." Même réserve pour Anthony Hacquard, son homologue belfortain "Annecy va nous respecter, ils viennent d'arriver dans le monde pro, ils ne vont pas nous prendre de haut. Ca va être très compliqué mais à nous d'être plus forts mentalement pour les faire douter."

"On a tout fait pour que ce soit magique"

Pour le président de l'ASM B, Jean-Paul Simon, tout est également réuni pour que son équipe surprenne les Annéciens "Un terrain forcément difficile mais il sera bon quand même parce que tous les bénévoles, les joueurs, le staff, les jeunes du club ont déneigé je ne sais pas combien de tonnes depuis mercredi, et puis avec de la réussite, des poteaux qui rentrent, d'autres qui sortent, faut qu'on ait la grinta, on a tout fait pour que ça soit magique."

Une pelouse bichonnée

La pelouse ne sera débâchée qu'une heure et demi avant le coup d'envoi ce dimanche © Radio France - Hervé Blanchard

ASM Belfort-FC Annecy, 16èmes de finale de la coupe de France. Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 18h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec Hervé Blanchard au micro depuis le stade Serzian.

