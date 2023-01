Coupe de France : l'ASM Belfort rêve d'une nouvelle épopée

La nouvelle année va-t-elle rimer avec une nouvelle épopée de l'ASM Belfort en coupe de France ? C'est le voeu de tout le club et des supporteurs belfortains à l'occasion ce dimanche après-midi des 32èmes de finale de la compétition. L'ASM B accueille les Picards de l'Olympique Saint-Quentin à 15h30 au stade Serzian : deux équipes du même groupe de Nationale 2, et qui ont fait match nul en championnat, mais Belfort, 7ème (avec deux matchs en retard) réalise quand même une meilleure saison que les Picards (13èmes).

L'aventure de 2020 toujours dans les mémoires

A l'ASM Belfort, on a forcément envie de revivre les émotions du formidable parcours de 2020 qui a pris fin avec les honneurs en 1/4 de finale contre Rennes dans un stade Bonal en fusion. "C'est spécial la Coupe pour nous, on sent la ferveur revenir petit à petit avec notre parcours, le stade sera décoré contre Saint-Quentin, il y aura plus de monde que d'habitude, on a envie de revivre ces émotions et donc on espère que c'est le début d'un beau parcours" souligne Anthony Hacquard, l'entraîneur belfortain.

Favori mais pas trop

S'il reste encore plusieurs joueurs belfortains à avoir vécu l'aventure de 2020, certains vont découvrir l'ambiance d'un 32ème de finale comme l'attaquant Julien Chapit qui a hâte d'y être avec la recette du succès déjà en tête "Peut-être un grain de folie en plus, le public qui sera important pour débloquer la situation et nous faire gagner le match." Parce qu'il ne faut surtout pas croire que le billet pour les 16èmes est déjà en poche "C'est toujours très compliqué ce genre de match, on est légèrement favori mais en coupe, c'est du 50/50" prévient le coach de l'ASM Belfort "On ne se souviendra pas de notre parcours si on se fait éliminer par Saint-Quentin, donc il faut avoir conscience que c'est un 32ème de finale, un match tout sauf anodin." Aux Belfortains d'éviter toute désillusion à leurs supporteurs attendus en nombre ce dimanche, pour que le rêve d'une nouvelle épopée commence réellement à devenir un peu réalité.

