Coupe de France : l'ASNL éliminée en 16e de finale par Belfort (3-1)

Belfort, France

Pas de 8e de finale de la Coupe de France pour l'AS Nancy Lorraine. Nancy a été éliminé par l'ASM Belfort, pensionnaire de N2, sur le score de 3 buts à 1.

Nancy, privé de huit blessés, a encaissé l'ouverture du score dès la 6e minute sur un but de Grasso qui remporte son duel avec El Kaoutari et trompe Sourzac. L'AS Nancy Lorraine a rapidement réagi en égalisant à la 24e grâce à Dembélé bien servi par Bassi. Nancy qui a enchaîné les occasions en quelques minutes grâce à Dembélé et Bidounga. Dona Ndoh a même manqué un penalty à la 27e minute.

L'AS Nancy Lorraine a commencé la deuxième mi-temps avec un nouveau handicap et l'expulsion de Dembélé sur un geste d'énervement largement évitable. A dix contre onze, l'ASNL a plié par deux fois. Les Nancéiens ont eu les ballons pour égaliser grâce à Barka notamment mais en cadrant trop peu.

Prochain match vendredi du côté de Lorient pour la 21e journée de Ligue 2/