L'AS Nancy Lorraine n'est pas passée loin de l'exploit ce samedi face à Lyon en 32e de finale de Coupe de France. Les Nancéiens ont été éliminés 3-2 sur un but au bout du temps additionnel, signé Maxwel Cornet, l'ancien du FC Metz. Son coup franc n'a laissé aucune chance à Chernik à la 94e. Epilogue d'un match frustrant.

Nordin dans les bons coups

Car l'ASNL a eu l'opportunité de se qualifier. D'abord en se créant la première occasion sur une frappe de Nordin mise en corner par Lopes. Mais c'est bien Lyon qui, à la 25e minute, sur un gros travail de Dempay et une finition parfaite de Fékir, prenait les devants. Logique après une entame plutôt dominée par les joueurs de Bruno Genesio. Lyon jouait à sa main, sans forcer, et se faisait surprendre à la 70e. Nordin était déstabilisé dans la surface et obtenait un penalty. Robic prenait à contrepied Lopes (71e). Trois minutes plus tard, Arnaud Nordin concluait un beau mouvement côté droit (2-1, 74e).

Erreurs défensives en fin de match

Une avance de courte durée car sur corner, le défenseur central, Marcelo, esseulé, égalisait pour les Lyonnais à la 86e. Sur le dernier ballon du match, Cornet demandait à Fékir de le laisser tirer un coup franc excentré côté droit. Une bonne idée pour l'OL puisque sa frappe du gauche trouvait le petit filet de Chernik à la 94e. Rageant.

