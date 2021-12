Nancy, vainqueur héroïque à Troyes (L1) après avoir été réduit à 8 contre 11 et Thaon (N3) auteur d'un match à rebondissement face à Beauvais (N2) seront au prochain tour de la coupe de France. Les 2 formations du sud de la Lorraine ont dû batailler et passer par la délicate séance de tirs au but.

Coupe de France : l'ASNL et Thaon filent en 16è en passant par les tirs au but

Petit exploit au stade de l'Aube

Commençons par l'ASNL, qui ne partait pas favorite face à Troyes (Ligue 1). Mais les nancéiens entamaient bien la partie, même si ce sont les aubois qui ont eu les 1ères vraies occasions sur des erreurs lorraines.

Le danger est d'abord venu sur coup-franc, puis sur une belle passe dans la surface pour trouver l'attaquant Suk, seul devant la cage nancéienne, mais le gardien Baptiste Valette a réalisé les parades qu'il fallait. Et puis l'ASNL a commencé à poser des problèmes aux troyens, notamment à la 20è ou sur une percée de Triboulet, Jung piquait son ballon au-dessus du gardien de l'ESTAC, qui réussissait à ralentir le ballon, dégagé ensuite par sa défense.

Et puis Mr Delajod, l'arbitre du match a commencé la distribution de cartons, dans un match engagé mais correct. 1er fautif, le jeune milieu nancéien Maxime Nonnenmacher, qui a mis trop d'intensité dans son intervention et qui récidive quelques instants plus tard, 32 minutes de jeu, l'ASNL se retrouve à 10.

A la 42è, sur un corner, un accrochage survient entre le défenseur nancéien Akichi et l'attaquant troyen Suk, l'arbitre indique d'abord qu'il n'y a rien, mais change d'avis en quelques secondes et accorde un pénalty aux aubois, transformé par Domingues.

Menés 1-0 à la pause, Benoit Pedretti demande à ses hommes de ne pas baisser la tête et d'y croire. La 2ème mi-temps va leur sourire, d'abord parce que Troyes, même en supériorité n'arrive pas à percer le bloc nancéien et puis sur coup-franc, Jung, bien placé dévie le ballon dans le but troyen (1-1, 63è).

Solidaires, accrocheurs, les nancéiens tiennent bon et Mr Delajod frappe encore, sur un tacle en retard, il sort un rouge direct pour le défenseur Saliou Ciss (77è). Et les nancéiens ne lâchent pas, soudés, solidaires! Ils tiennent malgré quelques ballons chauds et finissent même à 8 quand Karamoko, déjà averti prend un 2è jaune dans le temps additionnel. L'ASNL se retrouve aux tirs au but.

Lors de cette séance, les nancéiens ne tremblent pas pour tirer et ne ratent aucune tentative. Le coréen Suk, lui, n'en revient pas, quand Baptiste Valette détourne son pénalty comme s'il savait déjà où le troyen allait tirer : "On a bien travaillé avec Genna (Bracigliano, l'entraîneur des gardiens)". L'avant dernier tireur troyen se loupe complètement et envoie un missile au-dessus, un raté qui envoie lui l'ASNL en 16è de finale.

Les réactions d'après-match de Benoit Pedretti et Baptiste Valette

Thaon revient de loin

A Thaon, le match a été tout aussi surprenant dans son déroulé. Face à Beauvais, club de N2, les vosgiens prenaient l'initiative par Dufour qui trouvait la faille dès la 14è minute. Mais Beauvais revient 4 minutes plus tard sur pénalty. Thaon reprend sa chance juste avant la pause (44è) par Wilfried Rother qui permet aux thaonnais de revenir aux vestiaires en tête et en supériorité numérique après un carton rouge reçu par Beauvais.

La 2ème mi-temps semblait bien partie mais Beauvais, même à 10, jouait sa chance à fond et égalisait à la 63è, encore sur pénalty (2-2)...Et pire, 10 minutes avant la fin Beauvais prend l'avantage (2-3, 80è). Poussés par leur public et pas résignés à stopper l'aventure, Thaon a cravaché pour égaliser, encore par Rother, dans le temps additionnel (90+4).

Poussés à a séance de tirs au but, Beauvais a craqué, Thaon l'emporte et se qualifie pour les 16è de finale, les supporters vosgiens ont eu droit à leur dose de suspens et d'adrénaline!