Nancy, France

Ce n'est pas franchement le rendez-vous le plus important du début d'année mais il pourrait malgré tout faire du bien au moral de l'AS Nancy Lorraine : l'ASNL reçoit Lyon, deuxième de Ligue 1, en 32e de finale de Coupe de France de football. Coup d'envoi à 21 heures, en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

"Forts mentalement"

Une affiche très déséquilibrée entre une formation lyonnais à qui tout réussit, encore qualifiée en Europa League et bien renforcée l'été dernier et une équipe nancéienne sans certitude en Ligue 2, 16e de son championnat à mi-parcours. Une rentrée des classes compliquée mais porteuse d'espoir en cas de prestation convaincante de la part de l'équipe lorraine. L'entraîneur Vincent Hognon a prévenu ses joueurs à la reprise de l'entraînement, dès ce samedi mais surtout pour la suite de la saison, il faudra du tempérament :

Il y a toujours un speech de rentrée, en espérant qu'ils aient passé de bonnes vacances et se préparer à une deuxième partie de saison où on va devoir lutter tous ensemble, peut-être jusqu'au bout. Il faudra être très forts mentalement, pour ne rien lâcher quel que soit le contexte."

L'AS Nancy Lorraine, une semaine avant son déplacement à Niort pour la 20e journée de Ligue 2, affronte Lyon avec un effectif décimé : Marchetti, Bidounga, Koura, Cuffaut, Busin, Hadji et Eler sont blessés, Ndy Assembe encore en phase de reprise. Dans le domaine offensif, sur six joueurs, seul Antony Robic a plus de 21 ans. Toutes les garanties ne sont pas réunies pour mettre à terre une équipe qui avait déjà posé beaucoup de problèmes à l'ASNL la saison dernière ( défaite 0-3 à Picot et revers 4-0 à l'extérieur)

Un Lyon motivé

En face, l'Olympique Lyonnais se présente avec de l'ambition, la Coupe est un objectif selon l'entraîneur Bruno Genesio. L'OL revient d'un stage en Espagne pour préparer la deuxième partie de saison avec un travail physique important. Il ne faut surtout pas croire à un contre-coup côté lyonnais, selon le milieu nancéien Benoît Pedretti :

Ils se préparent pour être prêts tout de suite [...] Ca ferait tâche dans leur saison de perdre ici. Ils ont bien travaillé, dans des bonnes conditions, avec une bonne météo, tout ce qui est différent de nous [...] Ce sera à nous de gagner les duels parce que techniquement , ils sont largement meilleurs que nous maintenant, dans l'engagement, dans l'agressivité, on doit être au-dessus d'eux."

Le groupe nancéien

Chernik, Jourdren, Cétout, Diagne, Saint-Ruf, Yahia, Muratori, Badila, Abergel, Clément, Ba, Pedretti, Bassi, Barka, Robic, Nordin, Khayat, Dembélé

Blessés : Marchetti, Bidounga, Koura, Cuffaut, Busin, Hadji, Eler.

Choix : N'Guessan, Chrétien, Ndy Assembe.

ASNL - OL, coup d'envoi à 21 heures, avant-match dès 20h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr