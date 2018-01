Saint-Étienne, France

Les Verts jouent à Troyes ce mercredi les seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 18h. Un match où Jean-Louis Gasset le coach des Verts promet de faire tourner l'équipe et de faire jouer les jeunes. Une belle occasion en tout cas pour les Stéphanois de retrouver la confiance qui leur manque. Mais ce sera aussi un match test pour les Verts les plus fragiles insiste l’entraineur Gasset. "La Coupe de France peut relancer la dynamique du groupe mais beaucoup de cadres vont rester à Saint-Étienne. Ceux qui manquent de temps de jeu vont avoir l'occasion de me prouver que je me trompe. Il y en a qui m’ont trahi. J'espère pour eux que le match de Metz (défaite 3-0) était un accident. La balle est dans leur camp. Quand on est professionnel, on a tout de même des devoirs."

L'arrivée de deux défenseurs espérée

Un match où l'entraineur va tester ses nouveaux joueurs N'Tep et M'Vila. Mais le coach promet ça va encore bouger du côté du Mercato et notamment du côté de la défense. "J’aimerais un ou deux défenseurs. Peut-être que le père Noël peut passer le 25 janvier. J’ai encore espoir. Moi je peux trouver les bonnes opportunités. Dans ma carrière j’ai connu beaucoup de joueurs et donc je recherche ces gens-là. Mais je sais que c’est difficile. Il faut encore négocier, batailler. Ce n’est pas de mon ressort. "

"Diony était malheureux"

Le coach des Verts a aussi confirmé le départ de Diony en expliquant que cette solution était la meilleure pour les deux parties. L'attaquant de Saint-Étienne Loïs Diony passait mardi sa visite médicale au club de Bristol (2e div. anglaise), où il devrait être prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

