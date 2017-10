Coupe de France : l'aventure continue pour le FC Rouen

Le FC Rouen s'est qualifié pour le sixième tour de la Coupe de France, ce dimanche, grâce à sa victoire (1-3) sur la pelouse d'Octeville-sur-mer. Non sans mal, les rouennais ont sur faire respecter la hiérarchie.

Les petites équipes donnent décidément du fil à retordre au FC Rouen (N3). Après Neufchâtel-en-Bray (R3), c'est cette fois Octeville-sur-mer (R3) qui est parvenu à poser quelques soucis aux hommes de Manuel Abreu, à l'occasion du cinquième tour de Coupe de France, ce dimanche. Les visiteurs ont cependant et logiquement pris l'ascendant, notamment en seconde période. Le FCR élimine le SCO et se qualifie pour le sixième tour.

Rapidement mené après l'ouverture du score de Stive Mendy (5'), le SCO a réussi à revenir grâce à un travail superbe de Jessie Van Overberghe : retourné sur le poteau, et ballon repris au deuxième par Matthieu Lagarrigue (23'). Dominée dans de nombreux secteurs, la formation d'Alexis Bertin et les quelques cinq cent spectateurs présents n'ont pu qu'admirer, ensuite, le travail de Stive Mendy, encore lui, avec un contrôle en pivot devant la surface de réparation, puis une volée dans la lucarne, peu avant la pause. Les trois changements opérés par Octeville à la mi-temps ont permis d'apporter un peu de fraîcheur à une équipe qui souffrait physiquement, notamment en défense, mais il n'ont pas permis d'éviter aux Diables Rouges d'aggraver la marque, avec une tête d'Adnane Sarhane sur corner (70'). Score logique, au final, en faveur d'une équipe redoutable.

Le pensionnaire de R3 a joué avec ses armes, avec son coeur et n'a pas à rougir, vues les trois niveaux qui le séparaient de son adversaire. Il a cependant manqué de justesse dans le dernier geste et surtout d'agressivité dans les duels. L'aventure continue pour la formation de Manuel Abreu, qui espère aller loin, cette saison. Elle s'arrête, en revanche, pour une équipe d'Octeville-sur-mer qui aura fait vivre de belles émotions à tout un club et qui se concentrera désormais sur la montée en R2 souhaitée par le coach.

FCR - Les réactions

Manuel Abreu, entraîneur du FC Rouen, est satisfait. Il salue aussi la performance du SCO :

La joie de Stive Mendy, double buteur du FC Rouen :

Logique respectée, mais match compliqué selon Fabrice Tardy, Président du FC Rouen :

Le président du FCR Fabrice Tardy (à droite) discute avec Raymons Lepars, président du SCO (à sa droite) © Radio France - Bertrand Queneutte

SCO - Les réactions

Des regrets, mais aussi de la fierté pour Alexis Bertin, entraîneur du SCO :

Le SCO n'a pas à rougir, selon Maxime Jeanne, capitaine du SCO :

Déception pour Clément François, attaquant du SCO :

