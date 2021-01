Coupe de France : l'aventure reprend ce week-end pour les clubs de la Loire

Initialement prévu fin octobre, le 6e tour de la Coupe de France se dispute ce week-end pour trois clubs de la Loire : le Roannais Foot 42, l'US Feurs et l'AS du Parc Roanne.

Longtemps incertaine à cause de la crise sanitaire, la Coupe de France reprend du service ce week-end pour les clubs amateurs. Désormais divisée en deux branches avec les clubs professionnels d'un côté et les amateurs de l'autre.

à lire aussi Coupe de France : les amateurs du Velay FC déclarent forfait pour le 6e tour

Cinq clubs de la Loire et de la Haute-Loire auraient dû être concerné par ce 6e tour mais dans le derby entre le Puy Foot (N2) et le Velay FC (N3), le club de Nationale 3 a préféré déclaré forfait à cause du manque de préparation. "Les garçons ne peuvent pas s'entraîner", a regretté Guillaume Fourcade le président du club, notamment depuis la mise en place du couvre-feu.

Le Puy Foot est donc directement qualifié tout comme Andrézieux-Bouthéon (N2) dont l'adversaire l'AS Dompierroise (D1) a également déclaré forfait pour les même raisons. Au 7e tour, Andrézieux Bouthéon affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'US Mozac et le FC Villefranche Beaujolais.

Tous les matchs à huis clos

Pour la Loire c'est le petit poucet du district qui va ouvrir le bal. Le Roanne AS Parc (R3) reçoit Rhône Vallées (R1) ce samedi à 13h30. Pourtant son président Chandy Vann ne voulait pas disputer la rencontre par crainte de blessure : "Ce sont les joueurs qui m'ont demandé. Ils ont des fourmis dans les jambes. Ils m'ont dit qu'ils en prenaient la responsabilité et qu'ils s'étaient préparé chacun de leur côté".

Le Roannais Foot 42 (R2) recevra le dernier représentant du Cantal, le FC Aurillac Arpajon qui évolue en Nationale 3 ce dimanche à 13h30. Deux divisions séparent donc les deux équipes. L'US Feurs (R1) recevra l'AS Moulins (N3) ce dimanche à 13 heures.

Protocole drastique

Et pour ceux qui reçoivent ce ne sera pas de tout repos. Un protocole sanitaire de 22 pages a été transmis aux clubs. Tous les joueurs devront présenter un test PCR négatif de moins de trois jours et un test antigénique effectué le matin même.