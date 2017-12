Coupe de France : l'aventure s'arrête au 8e tour pour Bergerac

Le Bergerac Périgord Football Club ne connaîtra pas l'euphorie des 32e de finale de la coupe de France de foot comme l'an passé. Le club périgourdin a été éliminé par Imphy-Décize ce samedi soir (3-0).

Une année ne fait pas l'autre. La saison passée le Bergerac Périgord Football Club avait été éliminé de la Coupe de France de football en huitième de finale, mais cette année, les Périgourdins ne connaîtront pas la même euphorie. Ce samedi 2 décembre, ils ont été battus 3 buts à 0 par l'équipe d'Imphy-Décize, modeste club régional. L'aventure s'arrête donc en 64e de finale pour le BPFC.

Pas suffisament d'envie

"Nous avons fait un bon démarrage en première mi-temps mais le premier but est arrivé à la douzième minute et ça nous a mis un coup même si on a essayé de pousser," raconte le capitaine Abdel Jamaï. "On a essayé de revenir mais on a fait des erreurs et on a pris deux buts en deuxième mi-temps. On aurait pu les éviter car ce ne sont pas des actions placées mais des pertes de balles. La Coupe de France c'est une histoire d'envie et aujourd'hui ils avaient plus envie que nous," regrette Abdel Jamaï.

Retour au championnat dès samedi prochain

Actuellement quatrième de son groupe, le BPFC va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat de National 2. Les Bergeracois recevront l'équipe de Sète le samedi 9 décembre sur leur terrain.