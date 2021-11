Coupe de France : l'aventure s'arrête pour l'US Blavozy battue par Rodez (1-2), mais "on n'a pas à rougir"

Malgré la ferveur ce samedi soir sur la pelouse du stade Massot, au Puy-en-Velay, pas d'exploit pour l'US Blavozy face à Rodez ! A l'occasion du 7e tour de la Coupe de France, le club altiligérien de Régional 1 a été éliminé, deux buts à un, par l'équipe aveyronnaise de Ligue 2.

Une défaite mais beaucoup de fierté

Dans un stade Massot plein à craquer ce samedi soir, tous les espoirs étaient pourtant permis. Au moment de la mi-temps, Blavozy mène 1-0 et les supporters imaginent déjà la qualification. Mais après la pause, Rodez égalise rapidement et creuse l'écart avec un second but, marqué à la 64' minute.

"C'était un pur plaisir, on s'en souviendra des années ! Arriver au 7e tour et finir à 1-2 face à une Ligue 2, franchement on a pas à rougir !

Dénouement final : Blavozy est donc éliminé et l'aventure de la coupe de France n'ira pas plus loin. Pourtant, la défaite ne gâche pas la fête dans les têtes des joueurs et des supporters. "C'était un pur plaisir, on s'en souviendra des années ! Arriver au 7e tour et finir à 2-1 face à une Ligue 2, franchement on a pas à rougir !" souligne Pierrick Pezaire, auteur du but pour l'US Blavozy. "Cela paraît quand même incroyable face à une équipe de pro" renchérit l'entraîneur de l'US Blavozy, Thomas Lhoste.