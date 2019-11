Coupe de France : l'Aviron Bayonnais à L'Union ce dimanche pour le 7e tour

L'Union, France

"On aurait préféré recevoir", explique l'entraîneur de l'Aviron Bayonnais football, Erwan Lannuzel, pour disputer le 7e tour de Coupe de France. Mais le sort en a décidé autrement. Bayonne se déplace à l'Union, dans la banlieue (nord) de Toulouse, ce dimanche (coup d'envoi 14 heures). L'Aviron (National 3) affronte un adversaire qui évolue une division en dessous, en Régional 1, et qui pour la première fois de son histoire va aussi loin en Coupe de France.

France Bleu Pays basque : Comment abordez-vous ce nouveau déplacement en Coupe de France ?

Erwan Lannuzel : On va dans la région toulousaine, où le niveau est quand même supérieur à celui que l'on a en Aquitaine. Cela s'annonce donc compliqué. Nous, le staff, on a fait nos recherches pour avoir le maximum d'informations, les qualités et les faiblesses de nos adversaires. On a présenté tout ça tout au long de la semaine aux joueurs. Après, d'une certaine manière, je pense que ça peut être un plus, une force de ne pas connaître notre adversaire. On débute un match sans préjuge, sans a priori, en étant prudent mais avec l'objectif de se qualifier. En plus, on a tendance à faire de bons matches contre les équipes plus fortes que nous, et se faire piéger par les équipes dites plus faibles.

La division d'écart entre les deux équipes, ça ne veut rien dire à ce moment de la compétition ?

Non, ils se sont qualifiés, ont battu une N3 pour valider leur ticket, qui plus est à l'extérieur, comme nous. C'est donc du 50/50, ils sont chez eux, on a le déplacement, le départ à 7h30, 8h le match un dimanche alors qu'on est plus habitué à jouer le samedi soir. Malgré ça, on se déplace avec ambition. Il est hors de question que sur un 7e tour de Coupe de France, avec ce que ça représente pour le club, pour le Pays basque également, la possibilité d'accueillir pourquoi pas une équipe de Ligue 1 ou Ligue 2, encore mieux, à Jean Dauger que les joueurs qui composent ce groupe ne soient pas motivés.

D'autant que la préparation n'a pas été évidente...

Ça a été compliqué, c'est vrai. Ça fait 15 jours qu'on galère pour s'entrainer. Heureusement d'ailleurs qu'on a le terrain demi-synthétique, depuis peu au stade Didier Deschamps. Donc aujourd'hui, on a bricolé. Tout le monde a joué le jeu pour que les entraînements se passent bien mais ce n'est clairement pas dans les meilleures conditions. Nos 19 ans nationaux reçoivent Rennes dimanche, un match important aussi pour eux, il fallait donc qu'ils puissent préparer ce match au mieux. Cela fait quinze jours qu'on n'a pas non plus joué de match officiel, puisque le derby (contre les Genets d'Anglet, ndlr) a été annulé à cause des intempéries, donc il y a sans doute plein de repères qu'on a perdu, mais on va s'attacher à vite les retrouver.