Coupe de France : l'Aviron Bayonnais qualifié pour les 32e de finale !

Bayonne, France

Onze ans après leur dernière épopée en Coupe de France - éliminé par Vitré en 32e de finale - l'Aviron Bayonnais retrouve les 32e de finale qui voient entrer en lice les équipes de Ligue 1.

Le pensionnaire de Nationale 3 s'est qualifié ce samedi 7 décembre en éliminant au 8e tour les Vendéens de Fontenay-le-Comte (N3) par 4 buts à 1.

Empruntés, malmenés en première période, les Bayonnais rejoignent les vestiaires sur un score de parité (1-1) plutôt heureux, grâce notamment à un bon Romain Escarpit, auteur du premier but dès le début de rencontre.

La seconde mi-temps est en revanche à l'avantage des Bayonnais, plus appliqués et plus présents au pressing. C'est une nouvelle fois Romain Escarpit sur un exploit personnel qui redonne l'avantage aux bleus et blanc après 10 minutes de jeu.

Son compère de l'attaque, Lilian Laplace Palette donne de l'air à l'Aviron dix minutes plus tard après une série de corner, et un service parfait de Fadiga.

Jean-Christophe Bouet s'illustre à son tour à 10 minutes du terme en sauvant un pénalty de Fontenay. Un sauvetage qui enterre les visiteurs. Le jeune Mathieu Hirigoyen, pur produit de la formation bayonnaise, comme Romain Escarpit, clôture le score à la 85e.

Les Bayonnais peuvent faire la fête, ils retrouvent les 32e de finale comme en 2004 - élimination en 8e de finale par le PSG, en 2007 - éliminé par Lyon en 32e - et en 2009.

Le tirage au sort lundi 9 décembre au Roazhon Park de Rennes (20h45)

Fiche Technique

Buts : Romain Escarpit (4e, 54e), Lilian Laplace Palette (66e), Mathieu Hirigoyen (85e) pour Bayonne ; Cédric Tangatchy (25e) pour Fontenay

AB : 1. J-C. Bouet - 2. Q. Hitte, 4. J. Chort, 5. P. Baudin (cap), 3. A. Attoukora - 6. M. Hirigoyen (13. Eddy Calogine, 86e), 7. M. Camara, 8. M. Nzif (12. Mickaël Baptista, 80e) - 10. H. Fadiga (14. T. Dos Santos, 73), 9. R. Escarpit, 11. L. Laplace Palette

Fontenay : 1. M. Rauturier - 2. C. Graffin, 4. F. Colombo, 5. C. Godet (cap), 3. A. Dupas - 6. M. Blais, 7. C. Cosset (13. L. Boutonnet, 71), 8. K. Balliau, 10. C. Tangatchy - 9. M. Garot (14. W-Y. Latifeddine, 78e), 11. F. Diawara