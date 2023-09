Coupe de France : l'Aviron Bayonnais s'extirpe du piège Mauléon, six clubs basques passent le 3e tour

Le troisième tour de la Coupe de France de football a livré ses conclusions ce week-end des 16 et 17 septembre. Sur neuf clubs basque engagés, six se qualifient pour la prochaine étape de la compétition. Ainsi, l'Aviron Bayonnais s'est notamment extirpé du piège tendu par le SAM à Marius Rodrigo et Anglet tient son rang à Ygos. Boucau surprend les Croisés de Bayonne et son recrutement XXL. Quant aux clubs de R2, la JAB tient logiquement son rang, quand le HFC est sorti pour la deuxième année consécutive par Lescar.

Castetis (D1) 1-4 Jeanne d'Arc de Biarritz (R2)

(R2) Elan Boucalais (R3) 1-0 Croisés de Bayonne (R1)

(R3) 1-0 (R1) Genets d'Anglet (N3) 2-1 Ygos (R2)

(N3) 2-1 Ygos (R2) Arin Luzien (R1) 4-3 Stade Montois (R1)

(R1) 4-3 Stade Montois (R1) SA Mauléon (R3) 0-1 Aviron Bayonnais (N3)

(R3) 0-1 (N3) Lescar (R1) 6-2 Hasparren (R3)

(R3) Biscarrosse (R3) 1-2 Hiriburuko Ainhara Football (R1)

Le quatrième tour de la compétition se disputera les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, marqué par l'entrée des équipes de National 2. Le tenant du titre est Toulouse, qui a battu Nantes en finale le 29 avril.