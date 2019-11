RÉACTIONS - L'Aviron Bayonnais se qualifie à L'Union pour le 8e tour de la Coupe de France (1-0)

L'auteur du but bayonnais et seul but du match, Thomas Dos Santos, l'a inscrit sur pénalty à la 73e minute

L'Union, France

Cela faisait huit saisons que l'Aviron Bayonnais n'avait pas atteint le 8e tour de la Coupe de France de football. C'est désormais chose fait, avec cette victoire ce dimanche après-midi en Haute Garonne, face à L'Union Saint-Jean, pensionnaire de Régional 1. Le score : 1-0 à l'issue des 90 minutes.

Un match, où les joueurs de l'Aviron ont dû attendre patiemment avant de concrétiser leur domination. En première période, les Haut-garonnais parviennent à gêner les Basques, coupant la plupart des opportunités. Même si l'Aviron se procure de belles occasions à l'approche de la pause, le manque de précision dans le dernier geste renvoi les deux équipes à 0-0 aux vestiaires.

En seconde période, les Bayonnais mettent plus d'intensité, jouent plus haut et parviennent à déranger considérablement leurs adversaires. Si bien que le ballon est récupéré plus haut, les joueurs se projettent plus rapidement et mettent le danger dans les cages du portier de L'Union Saint-Jean. Il faudra attendre néanmoins la 73e minute pour voir l'unique but du match : un pénalty transformé par Thomas Dos Santos, du pied droit.

Malgré une réaction des Unionais, l'Aviron gère la fin de match pour passer ce 7e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort du 8e tour se déroulera mercredi 20 novembre.