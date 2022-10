Coupe de France : l'Aviron Bayonnais, seul rescapé du cinquième tour sur les quatre clubs basques

Les Croisés de Bayonne (en blanc) se sont inclinés 1-0 contre St Paul après un but inscrit à la 48e minute

Un sur quatre pour les clubs basques ce week-end en Coupe de France de football. On disputait ces samedi 8 et dimanche 9 octobre le cinquième tour de la compétition . Seul l'Aviron Bayonnais (N3) a obtenu son ticket pour le prochain tour. Fin de parcours en revanche pour les Genets d'Anglet (N3), les Croisés de Bayonne (R1) et Hasparren (R3).

Découvrez les résultats :

Aviron Bayonnais (N3) 1-0 Boulazac (R1)

Les Ciel et blanc n'auront eu besoin que de 57 secondes pour ouvrir la marque samedi soir en Dordogne. Derrière, ils vont verrouiller la rencontre, s'appuyant sur une défense à toute épreuve. Malgré la frayeur dans les arrêts de jeu, avec une tête adverse qui touche la transversale, l'essentiel est là avec la qualification.

Bergerac (N2) 2-1 Genets d'Anglet (N3)

Les Angloys auront fait douter la formation du Biarrot Erwan Lannuzel, malgré un but encaissé dès la première minute. En réaction, les Genets vont pousser, mettre la pression et se montrer dangereux sur leurs phases de conservation, jusqu'à l'égalisation de Thomas Dos Santos à la demi-heure de jeu. En difficulté dans la seconde période, ils vont céder à un quart d'heure de la fin.

Croisés de Bayonne (R1) 0-1 Saint-Paul Sports (R1)

Battus la semaine passée en championnat par cette même équipe, les Croisés sortent "par la petite porte", de l'aveu de leur entraineur Bruno Mercadier. Face à une équipe parfaitement en place, les Bayonnais vont perdre trop de ballons dans leur 40 derniers mètres. Trois tirs cadrés sur l'ensemble de la rencontre, dont une tête un peu trop axiale, qui aurait pu tromper le portier landais. Logiquement, St Paul ouvre la marque à la 48e minute d'un centre du gauche repris de la tête. Les locaux tenteront de pousser dans les dix dernières minutes, sans trouver la faille.

Hasparren (R3) 1-4 Lescar (R1)

Le tirage du sixième tour se fera ce lundi 10 octobre à partir de 19h15 sur le site de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine .