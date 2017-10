Coupe de France : L'AS Cagnes Le Cros affrontera les pros du Gazélec Ajaccio

Le tirage au sort du 7e tour de la coupe de France a eu lieu ce jeudi midi. L'AS Cagnes Le Cros est le dernier représentant amateur des Alpes-Maritimes. Les footballeurs cagnois ont tiré le club corse du Gazélec Ajaccio qui évolue en Ligue 2. Le match se jouera le week-end des 11 et 12 novembre.

Avant l'entrée en lice de l'OGC Nice et l'AS Monaco (en 32èmes de finale en janvier prochain), le district de football des Alpes-Maritimes n'a plus qu'un seul représentant en coupe de France. Les amateurs de l'AS Cagnes Le Cros sont toujours en course pour la célèbre compétition de football. Le tirage au sort du 7e tour a eu lieu ce jeudi midi. Les Azuréens ont tiré une équipe professionnelle.

L'ASCC affrontera le club de Ligue 2 du Gazélec Ajaccio qui a évolue une seule saison dans son histoire dans l'élite, en 2015/2016. Les ajacciens sont actuellement en deuxième partie de tableau de leur championnat, à la 15e place. Les footballeurs de l'AS Cagnes Le Cros, eux, évoluent en Régionale 2 (la septième division française) et sont 11e de leur poule sur 14 équipes.