Coupe de France : l'AS Cannes affronte le Toulouse FC en 16ème de finale

C'est le troisième match d'affilée face à une équipe de Ligue 2. L'AS Cannes (National 3) reçoit le Toulouse FC ce dimanche 2 janvier en 16ème de finale de la Coupe de France. Après avoir fait tomber Rodez et Dijon, les dragons cannois s'attaquent au deuxième du championnat.

Tous les rêves sont permis

"Jamais deux sans trois, pour quoi pas. Nous avons abordé ce match avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Quoi qu'il arrive ça aura été une belle fête", explique Anny Courtade, la présidente du club azuréen. Mais ce qui la préoccupe aussi c'est l'organisation de cette rencontre au stade Pierre-de-Coubertin, entre la menace du Covid-19 et les problématiques de débordements récents dans les stades de foot. "Il y a une jauge de 5 000 personnes maximum et j'ai eu plusieurs réunions avec les autorités. Nous avons mis en place un service de vigiles rémunérés. Nous en avons 70 en plus de la police", explique-t-elle.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 13h45, en direct sur France Bleu Azur.