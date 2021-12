Coupe de France : l'AS Cannes sort Dijon aux tirs au but !

Après avoir sorti Rodez au tour précédent, l'AS Cannes (National 3) affrontait ce samedi un autre pensionnaire de Ligue 2 en 32e de finale de la Coupe de France. Au bout du suspense et après une séance de tirs au but renversante, les Azuréens font tomber Dijon et filent en 16e de finale !

L'AS Cannes a encore livré un vrai match de Coupe, avec beaucoup d'envie et d'intensité. Sur sa pelouse et devant près de 3000 supporters cannois bruyants les Azuréens ont fait honneur à ces couleurs rouge et blanche pour emmener Dijon aux tirs au but après une partie plus qu'aboutie. Alors qu'ils auraient dû s'imposer dans le temps réglementaire les Cannois remportent une séance de tirs au but renversante !

C'est l'AS Cannes qui rentre bien mieux dans la rencontre et se crée deux grosses occasions dans le premier quart d'heure mais Racciopi le gardien bourguignon repousse les tentatives de Kielt. Plus agressifs, les Azuréens récupèrent les ballons très hauts et mettent en grande difficulté les défenseurs dijonnais. Qui tiennent bon. En face Verplanck est au régime sec en première période. Le score de parité à la pause est frustrant pour les joueurs de Jean-Noël Cabezas.

Gonçalvès fait lever Pierre-de-Coubertin !

Surtout que la seconde mi-temps démarre très mal. Le DFCO ouvre le score sur sa première véritable opportunité. C'est l'ancien Aiglon Mickaël Le Bihan qui marque sur un coup-franc direct à l'entrée de la surface de réparation (0-1 - 48e). L'AS Cannes n'abdique pas et continue d'attaquer. Le latéral Grandemange est à deux doigts de glisser le ballon dans le but de Racciopi (57e). Dans la continuité Desmartin se présente seul face au gardien dijonnais mais croise trop sa frappe (59e). Nouvelle bouffée de chaleur à la 72e quand Montiapoulle se jette pour reprendre un centre au 2e poteau. Sa tentative part dans le mauvais sens. Mais une minute plus tard, cette fois, Gonçalvès ne se trompe pas au moment de reprendre un centre venu de la droite et le capitaine remet les deux équipes dos à dos (1-1 74e). Après sept minutes de temps additionnel en raison de quelques projectiles arrivés sur la pelouse de Pierre-de-Coubertin en seconde période, les deux équipes en reste là.

Le jeune Kielt envoie Cannes en 16e !

A la loterie des tirs aux but, c'est donc l'AS Cannes qui s'en sort ! Le Cannois Montiapoulle envoie sa tentative sur la barre. Lucas Deaux frappe ensuite au-dessus et Fred Sammaritano voit sa tentative stoppée par le gardien cannois Verplanck. C'est ensuite le défenseur azuréen Aguad qui manque sa tentative, repoussée du pied par Racciopi. Scheidler se manque et c'est finalement le jeune Kielt qui envoie les Cannois en plein bonheur ! Direction les 16e de finale !

AS Cannes : Verplanck - Grandemange, Coulanghon, Aguad, Montiapoulle, André - Gonçalvès, Kadi, Desmartin - Djabour, Kielt.

Dijon : Racioppi - Ngouyamsa, Panzo, Ecuele-Manga, Touré, Belhadj - Sammaritano, Pi, Alhinvi, Philippoteaux - Le Bihan.