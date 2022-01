Coupe de France : l'AS Cannes vise un nouvel exploit face à Toulouse

Après avoir éliminé Rodez et Dijon aux tours précédents, l'AS Cannes (National 3) s'attaque à un autre club de Ligue 2 ce dimanche en 16e de finale de la Coupe de France (13h45). Le Toulouse FC de Philippe Montanier se présente au stade Pierre de Coubertin.

Jamais deux sans trois ? Les Cannois aimeraient confirmer l'adage ce dimanche face à Toulouse. Après avoir sorti Rodez et Dijon aux tours précédents, les Azuréens espèrent éliminer un troisième de club de Ligue 2 pour poursuivre un parcours déjà remarquable dans cette Coupe de France. Et qui valide en réalité d'ores et déjà l'adage puisque les joueurs de Jean-Noël Cabezas se sont qualifiés lors des trois tours précédents avec le même scénario.

Verplanck gardien du temple

Le Puy-en-Velay, Rodez puis Dijon sont tombés aux tirs au but au stade Pierre-de-Coubertin après des scores identiques dans le temps réglementaire (1-1 à chaque fois). Le 32e de finale face aux Bourguignons avaient notamment mis en évidence les qualités de cette équipe de National 3, capable de faire le jeu, se créer des occasions et de revenir dans le match malgré l'ouverture du score de Le Bihan contre le cours du jeu en début de seconde période. Le gardien Verplanck se charge ensuite de poser la cerise sur le gâteau lors des tirs au but avec à chaque fois plusieurs tentatives stoppées.

Ambiance festive au stade Pierre-de-Coubertin

Pour espérer poursuivre leur route vers les 8e de finale, les Cannois pourront compter sur le soutien de près de 4 000 supporters cannois au stade Pierre-de-Coubertin. Avant même l'entrée en vigueur des mesures sanitaires à partir de lundi, le club a décidé de limité à 5 400 le nombre de spectateurs dans son enceinte. L'ambiance devrait être belle alors que l'AS Cannes tente de retrouver son lustre d'antan. Actuellement troisième de son championnat de National 3, la priorité pour le club est bien de remonter en 4e division à l'issue de la saison. Mais il n'est pas encore question de tourner le dos à cette Coupe de France qui a déjà offert de belles émotions aux Rouge et blanc.

AS Cannes - Toulouse : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 13h. Coup d'envoi 13h45.