Coupe de France : l'entraineur du FC Annecy, Laurent Guyot, reconnait "beaucoup d'émotions"

Quel match, Laurent Guyot, avec un scénario de fou. Que ressentez-vous ?

Honnêtement et c'est beaucoup de plaisir. Au delà de la victoire, de la qualification, c'est une ambiance incroyable. On fait ces métiers-là aussi pour vivre des émotions. Et même quand vous êtes adversaires, l'ambiance c'est fantastique. Nous, on n'a pas l'habitude et c'était vraiment bien.

Je pense que c'est aussi important pour le coach de montrer du calme dans ces moments-là, parce qu'il y a déjà beaucoup de raisons de s'exciter et c'est important de montrer à ses joueurs que l'on prend les choses avec du recul.

À la mi-temps, le FC Annecy est mené 1 à 0. Puis les joueurs reviennent en seconde période et repartent le couteau entre les dents. Et pourtant, en face, c'est l'OM !

Oui enfin, on a eu chaud quand même. Il a fallu que notre gardien que Thomas [Callens] fasse quelques arrêts, et sorte un pénalty. On a été sauvé par la barre aussi juste à la fin de la première mi-temps, mais on savait qu'on aurait des opportunités à un moment donné, même pas beaucoup. Donc voilà, c'est bien, c'est chose faite. On va savourer le temps du voyage retour, mais il faut vite se projeter sur samedi parce qu'on a un gros adversaire qui nous attend [NDLR: Metz] et il va falloir vite se remobiliser mentalement pour être à la hauteur.

Il y a de la fierté quand même ?

Oui, bien sûr, parce que ces joueurs-là, ils viennent des divisions inférieures pour la plupart. C'est la première fois qu'ils étaient dans cette atmosphère. Donc ça peut aussi partir en banane, comme on dit. Mais à 1-0 à la mi-temps contre nous, j'aurais signé avant le match. C'est ce que je leur ai dit : pour l'instant, le plan fonctionne. Après on a eu de la réussite. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a mis pratiquement que les deux qu'on a eues. On savait que les coups de pied arrêtés étaient quelque chose d'important. On l'a fait et voilà. Sur les tirs au but, je pense qu'on commence à prendre confiance aussi parce que c'est la troisième séance qu'on remporte.

Vous réalisez que vous avez fait tomber l'OM ?

On a fait tomber l'OM. Oui, voilà. Maintenant, il faut garder aussi beaucoup d'humilité par rapport à tout ça et surtout vite se remettre dans le championnat parce qu'il nous manque encore des victoires pour aller chercher le maintien.

Qu'est ce que ça peut apporter cette victoire contre Marseille en coupe de France ?

Ça restera historique de toute manière parce que déjà, c'était historique d'être en quarts de finale. Donc maintenant, en demi finales, c'est encore plus. Tout le monde va rêver d'aller au Stade de France. Le tirage au sort aura aussi son importance. Mais avant cela, il y a des matches importants et encore une fois, je me répète, c'est important d'aller chercher des points aussi qui manquent pour le championnat, pas se mettre en difficulté parce qu'on a la tête ailleurs pour garder les pieds sur terre.

On se qualifie ce soir en ayant perdu 5-1, il y a trois jours [en Ligue 2 face à Sochaux NDLR]. Il faudra compter sur l'énergie que peut donner une victoire comme ça pour pour l'échéance de samedi qui me préoccupe déjà beaucoup.

Un millier de supporters d'Annecy étaient présents dans les tribunes du Vélodrome, vous les avez entendus ?

On les a entendus et ils étaient très contents à la fin. C'est beau de voir les Annéciens dire "on est chez nous" en fin de match. Mais encore une fois, il y a beaucoup de travail à faire dans ce club. Gardons les pieds sur terre, savourons, mais gardant les pieds sur terre aussi.

Pour l'adversaire en demi finale de cette Coupe de France, vous avez une préférence? Nantes, Lyon ou bien Toulouse ?

On verra. Je ne vais pas faire de pronostic. On verra. Ce sera un autre gros match. A nous de faire ce qu'il faut pour passer.